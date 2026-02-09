美 초등 ‘다문화 행사’에 욱일기 버젓이…한인 학부모 항의

美 초등 ‘다문화 행사’에 욱일기 버젓이…한인 학부모 항의

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026-02-09 09:12
수정 2026-02-09 09:12
미국 텍사스주 오스틴 근처 한 초등학교에 버젓이 걸려 있는 욱일기 모습.
미국 텍사스주 오스틴 근처 한 초등학교에 버젓이 걸려 있는 욱일기 모습.


미국의 한 초등학교에서 열린 다문화 행사에 일본 욱일기가 전시돼 논란이 일고 있다. 현지 한인 학부모들은 학교 측에 공식 항의 메일을 보내며 문제를 제기했다.

서경덕 성신여대 교수는 9일 페이스북을 통해 “텍사스주 오스틴 인근의 한 초등학교에서 열린 다문화 행사에 일본 욱일기가 걸렸다”며 “이를 본 한국 학부모들이 학교 측에 항의 메일을 보낸 상황”이라고 밝혔다.

문제가 된 행사는 지난 5일(현지시간) 열린 연례 행사 ‘다문화의 밤’(Multicultural Night)으로, 다양한 인종과 문화적 배경을 지닌 학생과 학부모들이 각국의 전통 의상과 음식, 공연 등을 소개하는 자리다. 행사에는 나라별 부스가 마련돼 학부모와 아이들이 함께 자원봉사자로 참여한다.

그러나 일본 부스에 과거 일본 제국주의와 군국주의를 상징하는 욱일기가 전시되면서 논란이 불거졌다. 욱일기는 일본이 아시아 각국을 침략하던 시기에 사용된 군기다.

서 교수는 “수년간 미국과 캐나다, 뉴질랜드 등의 초중고에서 이와 유사한 사례가 반복돼 왔고, 그때마다 한인 학부모와 학생들이 힘을 모아 욱일기를 제거해 왔다”며 “다양한 국가의 아이들이 함께 교육받는 공간에서 이런 일이 계속 발생하는 것은 심히 우려스럽다”고 지적했다.

이어 “근본적인 문제는 일본 정부가 욱일기에 대한 정확한 역사적 배경을 자국민에게 제대로 교육하지 않았다는 점”이라며 “올바른 역사 교육이 이뤄졌다면 일본 학부모와 아이들이 이런 행사에서 욱일기를 아무렇지 않게 내걸지는 않았을 것”이라고 강조했다.

한인 학부모들은 학교 측에 욱일기의 역사적 의미를 설명하며 재발 방지를 요구한 것으로 전해졌다. 학교 측의 공식 입장과 조치 여부에 관심이 쏠리고 있다.
김유민 기자
위로