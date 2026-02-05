시진핑, 푸틴과 화상회담 직후 트럼프와 통화

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
시진핑, 푸틴과 화상회담 직후 트럼프와 통화

안석 기자
안석 기자
입력 2026-02-05 02:30
수정 2026-02-05 02:30
4월 방중 앞두고 통화
이미지 확대
시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미 대통령. 연합뉴스
시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미 대통령. 연합뉴스


시진핑 중국 국가주석이 4일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 전화 통화했다고 중국 관영 신화통신이 보도했다.

이번 통화 소식은 시 주석이 이날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 양국 간 협력 의지를 다지는 화상회담을 진행한 뒤에 나온 것이다.

또 트럼프 대통령이 올해 4월 중국 방문 의사를 밝힌 가운데 이뤄진 것이어서, 향후 미중 정상 외교 일정과 의제 조율 여부에도 관심이 쏠린다.

두 정상 간 전화 통화는 지난해 11월 24일 이후 약 두 달여 만이다.

한편 시 주석과 푸틴 대통령은 약 1시간 25분에 걸쳐 양국 관계 발전과 국제 현안 등을 논의했다.



유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 러시아와 미국이 전략 핵무기 규모를 제한하는 신전략무기감축조약(New START·뉴스타트)이 5일 만료되는 상황을 논의했다고 밝혔다.
조희선 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
