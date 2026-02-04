中 국적 국회의원, 대만 의회 첫 취임

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
中 국적 국회의원, 대만 의회 첫 취임

윤창수 기자
윤창수 기자
입력 2026-02-04 18:10
수정 2026-02-04 18:10
리전슈 “양안 충돌 땐 대만에 충성”

중국 국적의 대만 비례대표 국회의원 리전슈가 자신의 대만 여권을 들어 보이고 있다. 타이베이타임스 캡처
중국 국적의 대만 비례대표 국회의원 리전슈가 자신의 대만 여권을 들어 보이고 있다.
타이베이타임스 캡처
타이베이타임스 캡처


양안(중국과 대만)이 긴장 국면을 이어가는 가운데 대만에서 사상 최초로 중국 국적을 가진 입법위원(국회의원)이 취임했다.

4일 타이베이타임스 등에 따르면 대만 제2야당 민중당이 추천한 비례대표 후보자 리전슈 등 6명이 전날 대만의 신임 입법위원으로 취임했다. 이 가운데 리전슈는 대만 입법 위원으로 취임한 최초의 중국 국적자로, 대만인과 결혼했다.

내정부는 그간 입법원에 공문을 보내 국적법에 따라 리전슈가 취임 전 중국 국적 포기 신청을 했다는 것을 증명해야 한다고 요구해왔다. 기밀 정보를 취급하는 입법위원에 중국 국적자가 취임하는 데 대해 현지 여론은 우려를 제기하기도 했다. 이와 관련해 리전슈는 고향인 중국 후난성을 찾아갔지만 “대만은 외국이 아니다”라는 이유로 국적 포기 신청조차 할 수 없었다고 강조했다. 그러면서 이런 상황을 증명할 서류를 비롯해 국적 포기 신청서를 내정부에 제출하겠다고 밝혔다.

리전슈는 취임 선서 이후 기자들 앞에서 “나는 대만에만 충성하며, 양안 충돌이 발생하면 충성 대상은 바로 대만”이라고 거듭 강조했다. 리전슈의 국적 포기 시도가 불발되면서 취임 후 활동에 제약받을 가능성이 커졌다. 내정부 역시 리전슈가 여전히 중국 국적을 보유하고 있음이 증명됐다면서 민선 공직을 맡기 위해선 ﻿취임 전 국적 포기 절차를 밟았다는 서면 증명을 제출해야 한다고 재차 주장했다.﻿

윤창수 전문기자
2026-02-05 12면
