하이닉스 3264% 성과급…연봉 1억 땐 보너스 1.5억

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
하이닉스 3264% 성과급…연봉 1억 땐 보너스 1.5억

민나리 기자
입력 2026-02-04 20:07
수정 2026-02-04 20:28
최태원 대한상공회의소 회장이 2일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 2026 경제계 신년인사회에서 인사말을 하고 있다. 2026.1.2 사진공동취재단
최태원 대한상공회의소 회장이 2일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 2026 경제계 신년인사회에서 인사말을 하고 있다. 2026.1.2 사진공동취재단


지난해 인공지능(AI) 반도체 열풍을 타고 사상 최대 실적을 달성한 SK하이닉스가 구성원들에게 역대 최대 성과급을 지급한다.

SK하이닉스는 올해 초과이익분배금(PS) 지급률을 기본급 기준 2964%로 확정했다고 4일 밝혔다. 지난달 지급된 생산성 격려금(PI) 300%를 합산하면 지난해 실적 기준 총성과급은 3264%에 달한다. 연봉 1억원을 받는 직원은 보너스로만 약 1억 5000만원을 챙기는 셈이다.

이 같은 ‘파격 보상’은 지난해 거둔 압도적인 성적이 기반이 됐다. SK하이닉스는 지난해 매출 97조 1467억원, 영업이익 47조 2063억원을 기록했다. 특히 이번 성과급에는 노사가 새롭게 합의한 기준이 적용됐다. 기존 1000%였던 PS 상한선을 폐지하고 영업이익의 10% 전체를 재원으로 삼으면서, 보상 규모가 전년(1500%) 대비 2배 이상 확대됐다.

향후 보상 규모는 더 커질 전망이다. 증권가에서는 SK하이닉스가 올해 ‘영업이익 100조 클럽’에 무난히 입성할 것으로 내다보고 있다. SK하이닉스 관계자는 “글로벌 AI 전쟁에서 설비 투자만큼 중요한 것이 핵심 인재의 확보와 유지”라며 “차별화된 보상 체계는 국가 경쟁력 강화를 위한 인재 유출 방지와 글로벌 연구·개발(R＆D) 우위를 유지하기 위한 장기적 투자”라고 강조했다.

민나리 기자
2026-02-05 B1면
위로