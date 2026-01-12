日총리가 ‘스모 시상식’에 참석 안 하는 까닭은

전통적인 금녀 구역…다카이치 총리, 시상식에 불참 가닥

스모협회 “전통문화 계승”…여성 차별 논란 불거질 수도

이미지 확대 다카이치 사나에 일본 총리 닫기 이미지 확대 보기 다카이치 사나에 일본 총리

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일본 첫 여성 총리인 다카이치 사나에 총리가 전통적 ‘금녀 구역’인 스모 시상식에 참석하지 않기로 했다. 역대 일본 총리가 스모 시상식에서 우승자에게 트로피를 전달했다는 점에서 이번 불참이 여성 차별 논란으로 이어질 수도 있다.12일 교도통신에 따르면 다카이치 총리는 일본 국기(國技)이자 일본식 씨름인 스모 표창식에 참석해 우승자에게 시상하는 것을 보류할 방침이다.스모 메이저 대회라고 할 수 있는 ‘오즈모’는 1월부터 두 달 간격으로 개최된다. 도쿄에서 전날 개막한 오즈모의 올해 첫 대회 ‘하쓰바쇼’ 우승자 시상식은 대회 마지막 날인 오는 25일 열리는데, 다카이치 총리가 이 자리에서 트로피를 수여하지 않는 쪽으로 결론을 낸 것으로 보인다.다카이치 총리는 여성이 모래판에 올라가서는 안 된다는 스모 전통문화를 존중해야 한다고 판단한 것으로 알려졌다.역대 일본 총리는 하쓰바쇼나 5월 도쿄에서 개최되는 ‘나쓰바쇼’(夏場所) 등에 참석해 트로피를 줬다는 점에서 다카이치 총리가 어떤 결정을 할지가 주목받았다.다카이치 총리는 지난해 11월 규슈에서 열린 대회와 마찬가지로 자신을 대리해 시상할 사람을 보내는 방안을 검토하고 있다.일본스모협회는 교도통신의 관련 질의에 여성 총리의 모래판 등단 여부에 대해 명확한 의사를 표명하지 않고 “오즈모의 전통문화를 계승해 갈 것”이라고만 밝혔다.교도통신은 “여성 출입 제한 전통을 둘러싸고 여러 논의가 있었다”며 이전에도 전직 관방장관이나 오사카부 지사 등이 모래판에 올라 시상하려 했으나 스모협회가 난색을 보여 성사되지 않았다고 전했다. 이어 여성 제한의 관행은 여성 차별에 해당한다는 지적도 있어 다카이치 총리의 시상식 참여 보류가 논란을 일으킬 가능성도 있다.