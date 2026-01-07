트럼프 “베네수엘라 원유 미국에 최대 5000만 배럴 인도”…마두로 체포 사흘 만에 석유 확보

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 하원 공화당 의원들의 연례 정책 회의에서 연설하고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 하원 공화당 의원들의 연례 정책 회의에서 연설하고 있다. AP 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 베네수엘라로부터 최대 5000만 배럴의 원유를 인도받기로 했다며 판매 수익금을 자신이 관리하겠다고 밝혔다. 이는 베네수엘라 연간 생산량의 15%에 달하는 물량으로 미국은 지난 3일 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 지 사흘 만에 원유 확보에 성공했다. 미국의 베네수엘라 원유 장악 행보가 본격화되면서 국제 석유 이권 지형에 변화가 예상된다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 “베네수엘라 임시 정부가 고품질의 제재 대상 원유 3000만~5000만 배럴을 미국에 인도하기로 했다는 소식을 전한다”며 “이 원유는 시장 가격으로 판매될 것이고 수익금은 미국 대통령인 내가 직접 관리해 베네수엘라와 미국 국민 모두에게 이익이 되도록 사용할 것”이라고 밝혔다.미국이 베네수엘라 석유산업 장악에 나선 가운데 파이낸셜타임스(FT)는 미 3대 석유회사인 셰브론이 유조선 11척을 베네수엘라에 보내 원유 선적 작업에 나섰다고 보도했다. 이들 유조선 중 1척이 원유 선척을 마쳤으며, 다른 2척은 입항을 한 상태로 전해졌다. 유조선 11척은 하루 15만 2000배럴의 원유를 수송할 수 있다.AP통신은 현재 국제유가가 배럴당 56달러 수준에서 거래되는 걸 감안하면 미국이 베네수엘라로부터 인도받는 물량 가치는 최대 28억 달러(약 4조원)에 달할 것으로 내다봤다. 로이터통신은 “베네수엘라 정부가 ‘원유를 개방하지 않으면 추가 군사조치를 할 수 있다’는 트럼프 대통령의 압박에 호응하고 있다는 신호”라며 “베네수엘라가 원유 공급으로 발생하는 수익금을 실제로 받을 수 있을지는 확인되지 않았다”고 전했다. 베네수엘라 국영 석유회사는 현재 미국의 제재로 국제 결제 시스템에서 배제돼 있다.베네수엘라 원유의 미국 유입이 지속될 경우 정제 능력이 우수한 미국 석유 기업들은 막대한 수익이 예상된다. 반면 현재 미국의 주요 원유 공급원인 캐나다는 가격 경쟁이 불가피해 타격이 예상된다. 전통적인 산유국인 중동도 입지가 좁아질 수 있고, 러시아 역시 세계 시장 점유율과 가격 결정력이 약화될 수 있다. 우크라이나 전쟁 여파로 러시아산 대신 미국산 원유 수입을 늘려온 EU도 미국이 베네수엘라산 원유 흐름을 통제할 경우 수입선 다변화에 차질이 생길 수 있다. 이날 런던 국제선물거래소(ICE)에서 브렌트유 3월물과 서부텍사스산원유(WTI) 2월물은 각각 1.72%와 2% 하락했다.