베네수엘라 마두로, 체포 직전 중국 특사와 화려한 만찬

이미지 확대 추샤오치(왼쪽) 중국 정부 중남미 특사가 2일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스에서 니콜라스 마두로 대통령과 만찬을 하고 있다. 카라카스 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 추샤오치(왼쪽) 중국 정부 중남미 특사가 2일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스에서 니콜라스 마두로 대통령과 만찬을 하고 있다. 카라카스 로이터 연합뉴스

이미지 확대 추샤오치(왼쪽) 중국 정부 중남미 특사가 2일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스에서 니콜라스 마두로 대통령과 만나고 있다. 위챗 캡처 닫기 이미지 확대 보기 추샤오치(왼쪽) 중국 정부 중남미 특사가 2일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스에서 니콜라스 마두로 대통령과 만나고 있다. 위챗 캡처

이미지 확대 시진핑(왼쪽) 중국 국가주석이 2023년 베이징을 방문한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 인민대회당에서 환영하고 있다. 베이징 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 시진핑(왼쪽) 중국 국가주석이 2023년 베이징을 방문한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 인민대회당에서 환영하고 있다. 베이징 로이터 연합뉴스

미국의 3일 오전 2시(현지시간) 기습 공격 직전 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령은 추샤오치 중남미 특사를 포함한 중국 외교관들과 화려한 만찬을 벌였다.눈에 검은 안대와 손에 수갑을 찬 채 미국 군함을 타고 뉴욕으로 이송된 마두로 대통령은 마지막 식사를 중국인들과 한 것이다.중국 외교관들이 미국의 공습 당시 베네수엘라에 머물고 있었는지는 불확실하지만 중국 외교부는 베네수엘라 공습과 마두로 대통령 체포에 강력한 비난을 쏟아냈다.베네수엘라의 최대 석유 구매국이자 최대 채권국인 중국은 브라질, 러시아, 콜롬비아, 멕시코, 쿠바 등과 함께 미국의 베네수엘라 공습을 비판했다.중국 외교부는 “미국의 주권국가에 대한 노골적인 무력 사용과 대통령에 대한 조치에 깊은 충격을 받았으며 이를 강력히 규탄한다”고 긴급 성명을 내놓았다.이어 “미국의 이러한 패권적 행위는 국제법과 베네수엘라의 주권을 심각하게 침해하는 것이며, 중남미 및 카리브해 지역의 평화와 안보를 위협한다”면서 단호히 반대한다는 입장을 밝혔다.추 특사와 마두로 대통령의 체포 직전 공개 회담은 미국의 압박에 저항하는 표시이자 베네수엘라와 중국 간의 형제애를 상징하는 것으로 해석된다.추 특사는 “중국과 베네수엘라는 오랜 시간 검증된 전략적 파트너이며, 중-베네수엘라 관계가 비범한 발전 과정을 거쳐왔다”면서 “중국은 베네수엘라와 전략적 협력을 강화하여 밝은 미래를 함께 만들어가겠다”고 밝혔다.이에 마두로 대통령은 양국의 외교 관계 수립 50주년을 축하하며 “베네수엘라는 시진핑 주석이 제안한 일대일로(육·해상 실크로드) 이니셔티브에 적극 참여할 의향이 있다”고 화답했다.도널드 트럼프 미국 대통령은 폭스 뉴스에 출연해 시진핑 중국 국가주석과 좋은 관계를 유지하고 있다며 중국이 이번 베네수엘라 공습으로 아무런 문제가 없을 것이라고 주장했다.트럼프 대통령은 “러시아, 중국 및 기타 국가들이 걱정할 필요가 없다”면서 “미국이 앞으로도 베네수엘라산 석유를 더 많은 양으로 판매할 것”이라고 덧붙였다.중국은 베네수엘라가 외부 압력 없이 다른 국가와 경제 협력을 추구할 권리가 있다고 여러 차례 강조해 왔다. 시 주석은 지난 11월 마두로 대통령의 생일을 맞아 베네수엘라의 주권에 대한 지속적인 지지를 약속하고 외국의 간섭을 규탄하는 입장을 재확인했다.중국 외교부와 주베네수엘라 중국 대사관은 중국판 카카오톡인 위챗을 통해 자국민들에게 베네수엘라 여행을 당분간 자제할 것을 권고했다 .중국은 3월 이후 베네수엘라산 원유를 공식적으로 수입하지 않고 있지만, 소규모 정유업체인 독립 정유사를 통해 베네수엘라산 중질 원유를 꾸준히 들여왔다.중국은 2007년 고(故) 우고 차베스 대통령 재임 시절 인프라 및 석유 프로젝트에 자금을 지원하면서 베네수엘라의 주요 채권국이 됐다.2015년까지 국영 은행을 통해 중국은 베네수엘라에 600억 달러(약 86조원)가 넘는 석유 담보 대출을 제공했으며, 이는 세계적으로 유례없는 수준의 재정적 투자 규모다.