오사카 엑스포 폐막… 2500만명 ‘대흥행’

손익분기점 웃돌아… 굿즈도 인기

2025-10-14 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일본 오사카·간사이 만국박람회(오사카 엑스포)가 13일 6개월간의 대장정을 끝내고 폐막했다. 관람객은 2500만 명을 넘어섰고, 운영 수지도 흑자를 기록할 전망이다.13일 요미우리신문에 따르면 입장권 판매는 약 2206만 장으로 손익분기점인 1800만 장을 크게 웃돌았다. 주관 기관인 일본국제박람회협회는 지난 11일까지 누적 입장객 수가 2508만명으로 잠정 집계됐다고 발표했다.입장 수입에 더해 공식 마스코트인 ‘먀쿠먀쿠’ 굿즈 판매도 호조를 보였다. 특히 지난 6월에는 검은 먀쿠먀쿠 인형이 폭발적 인기를 끌면서 일부 매장에서 대량 도난 사건이 발생하기도 했다. 먀쿠먀쿠를 포함한 엑스포 라이선스 상품 매출은 8월 말까지 800억엔(약 7511억원)에 달했다. 이로써 엑스포 운영 수지는 230억~280억엔(약 2159억∼2627억원) 흑자가 될 전망이라고 교도통신은 전했다. 다만 이는 인건비와 운영비만 적용한 것으로 정부, 지방자치단체, 재계 등 3자가 3분의1씩 부담한 박람회장 건설비는 별개다. 박람회장 건설비는 엑스포를 유치한 2018년에는 1250억엔(약 1조 1731억원)으로 예상됐으나 건설자재 가격과 인건비 상승으로 2배 수준인 2350억엔(2조 2055억원)까지 늘어났다.향후 오사카시는 엑스포 부지인 유메시마를 국제 관광거점으로 개발할 계획이다. 북측에는 2030년 개장을 목표로 카지노를 포함한 통합형 리조트(IR)가 들어서고, 일부는 공원과 상업시설로 재개발될 예정이다.