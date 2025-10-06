한가위 밤 슈퍼문 떠오른다

한가위 밤 슈퍼문 떠오른다

최영권 기자
최영권 기자
입력 2025-10-06 14:15
수정 2025-10-06 14:15
이미지 확대
지난해 8월 19일 ‘블루 문’으로 알려진 ‘슈퍼 문’이 잠실 롯데월드타워 옆으로 떠오르고 있다. 로이터 연합뉴스
지난해 8월 19일 ‘블루 문’으로 알려진 ‘슈퍼 문’이 잠실 롯데월드타워 옆으로 떠오르고 있다.
로이터 연합뉴스


한가위인 6일 전세계에서 평월의 보름달보다 더 선명하게 빛나고 더 크게 보이는 ‘슈퍼문’을 볼 수 있다고 AP통신이 보도했다.

AP에 따르면 이날 떠오르는 슈퍼문은 올해 떠오를 세 번의 슈퍼문 중 첫 번째 슈퍼문이다. 슈퍼문은 보름달이 공전 궤도에서 지구에 더 가까워질 때 볼 수 있다. 미 항공우주국(NASA)은 “슈퍼문은 일년 중 가장 희미한 달보다 최대 14% 더 크고 30% 더 밝게 보인다”고 설명했다.

오늘밤 관측되는 보름달은 지구에서 약 36만 1459㎞ 이내를 지나간다. 올해 남은 두 번의 슈퍼문은 다음달은 11월과 그 다음달인 12월 보름에 뜰 예정이다. 하늘이 맑으면 특별한 장비 없이도 전 세계 누구나 육안으로 슈퍼문을 볼 수 있다. 그러나 특히 전날 밤에 일반 달을 관측하지 않은 사람이라면 그 차이를 구분하기 어려울 수 있다고 한다.

필라델피아에 있는 프랭클린 연구소의 수석 천문학자인 데릭 피츠는 “달이 하늘 높이 떠 있을 때 밖에 나가서 달을 바라보면 달이 얼마나 큰지 알 수 있는 상대적인 지표가 없다”고 말했다.

한편 2026년에는 3월에 북미, 아시아, 호주 대부분 지역에서 개기월식이, 8월에는 미주, 아프리카, 유럽 전역에서 부분 월식이 일어나는 등 두 차례의 월식 현상이 이어진다.
최영권 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
