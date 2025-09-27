“30만명 사망” 예측…日, 대지진 확률 최대 90%로 올렸다

이미지 확대 러시아 캄차카반도 인근 해상에서 규모 8.7의 강진이 발생해 일본 일부 지역에 쓰나미 경보가 발령된 가운데 미야기현 이시노마키의 히요리야마 산으로 대피한 사람들이 바다를 바라보고 있다. 2025.07.30. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 러시아 캄차카반도 인근 해상에서 규모 8.7의 강진이 발생해 일본 일부 지역에 쓰나미 경보가 발령된 가운데 미야기현 이시노마키의 히요리야마 산으로 대피한 사람들이 바다를 바라보고 있다. 2025.07.30. 뉴시스

이미지 확대 규모 9.0의 동일본대지진이 발생한 직후인 2011년 3월 11일 오후 미야기(宮城)현 나토리시(市)의 한 마을이 밀려드는 쓰나미에 잠기고 있다. 교도=연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 규모 9.0의 동일본대지진이 발생한 직후인 2011년 3월 11일 오후 미야기(宮城)현 나토리시(市)의 한 마을이 밀려드는 쓰나미에 잠기고 있다. 교도=연합뉴스

일본 정부 지진조사위원회가 난카이 해곡 대지진 발생 확률을 12년 만에 수정하면서, 방재 대책 강화 필요성이 제기되고 있다. 전문가들은 “지금은 언제 지진이 일어나도 이상하지 않은 상태”라고 경고했다.27일 아사히신문·요미우리신문 등에 따르면 지진조사위는 향후 30년 내 난카이 대지진 발생 확률을 ‘60~90% 이상’과 ‘20~50%’ 두 가지로 발표했다. 기존에는 ‘80% 정도’ 하나의 수치만 제시했으나, 이번에는 계산 방식에 따라 두 가지 확률을 병행하는 방식을 채택했다.난카이 대지진은 일본 시즈오카현 앞바다에서 시코쿠 남부, 규슈 동부 해역까지 이어진 난카이 해곡에서 발생하는 규모 8~9의 초대형 지진이다. 역사적으로 100~200년 주기로 발생했으며, 발생 시 최대 20m의 쓰나미와 약 29만 8000명의 사망자가 발생할 수 있다는 정부 피해 예상치가 유지됐다.지진조사위가 ‘60~90% 이상’으로 상향한 수치는 에도시대 고문서를 토대로 한 ‘시간 예측 모델’에 따른 것이지만, 사료 해석의 불확실성이 있어 범위를 넓혔다. 반면 ‘20~50%’는 지진 간격만 고려하는 일반 계산법에서 나온 결과다. 위원회는 두 수치 모두 과학적 우열을 단정할 수 없다고 설명했지만, 방재 대책 관점에서는 더 높은 확률을 강조하는 것이 바람직하다고 밝혔다.히라타 나오시 도쿄대 명예교수는 “난카이 대지진은 매년 발생 확률이 높아지고 있어, 언제 발생해도 이상하지 않은 상태”라고 말했다.난카이 대지진이 발생할 경우 한반도 역시 상당한 영향을 받을 수 있다. 홍태경 연세대 지구시스템과학과 교수는 여러 언론을 통해 “규모 8.0 이상의 지진이 난카이 해곡에서 발생하면 1000㎞ 떨어진 한반도 고층 건물들도 영향을 받을 수 있다”고 밝혔다.그는 미얀마 규모 7.7 지진 때 1000㎞ 거리인 태국 방콕의 고층 건물이 피해를 입은 사례를 언급하며 “만약 규모 9.0의 지진이 발생하면 한반도 건물이 30㎝ 이상 흔들릴 수 있다”고 경고했다.