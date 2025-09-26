푸틴의 軍, 올해 우크라서 ‘서울 8배’ 면적 장악 [배틀라인]

방금 들어온 뉴스

푸틴의 軍, 올해 우크라서 ‘서울 8배’ 면적 장악 [배틀라인]

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025-09-26 00:01
수정 2025-09-26 15:54
이미지 확대
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 16일(현지시간) 니즈니노브고로드주 훈련장에서 열린 러시아-벨라루스 합동 군사 훈련을 시찰하고 있다. 2025.9.16 AFP 연합뉴스
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 16일(현지시간) 니즈니노브고로드주 훈련장에서 열린 러시아-벨라루스 합동 군사 훈련을 시찰하고 있다. 2025.9.16 AFP 연합뉴스


러시아가 올해 들어 우크라이나에서 서울의 약 8배에 달하는 면적을 장악했다고 주장했다.

러시아 국방부는 이날 성명에서 “올해 1월1일부터 9월 25일까지 러시아 군대는 우크라이나 특별군사작전 지역에서 4714㎢(서울의 7.8배)이상을 해방했다”고 밝혔다.

지역별로는 도네츠크주에서 3308㎢ 이상, 루한스크주에서 205㎢ 이상, 하르키우주에서 542㎢ 이상, 자포리자주에서 261㎢ 이상, 수미주에서 223㎢ 이상, 드니프로페트로우스크주에서 175㎢ 이상이 해방됐다고 설명했다.

2022년 2월 러시아군의 침공으로 전쟁이 시작된 직후 러시아군은 우크라이나 영토 깊숙한 곳까지 진군해 한때는 수도 키이우까지도 노렸으나, 같은 해 4월에는 공세가 꺾여 철수했다.

그 후로는 전선이 우크라이나 동부와 동남부를 중심으로 형성돼 몇 년째 양측이 진퇴를 거듭하며 전투가 이어지고 있다.

러시아는 올해 도널드 트럼프 미국 대통령 등 서방으로부터 종전 협상에 참여하라는 압박을 받고 있지만 오히려 공세의 수위를 더욱 끌어올리고 있다. 최근 몇 달간은 러시아의 끈질긴 공세가 이어지면서 우크라이나군이 조금씩 밀리는 분위기다.

이미지 확대
10일(현지시간) 러시아 제25협동군이 우크라이나 동부 루한스크에서 토네이도-S 다연장 로켓 시스템을 발사하고 있다. 2025.9.10 루한스크 TASS 연합뉴스
10일(현지시간) 러시아 제25협동군이 우크라이나 동부 루한스크에서 토네이도-S 다연장 로켓 시스템을 발사하고 있다. 2025.9.10 루한스크 TASS 연합뉴스
권윤희 기자
