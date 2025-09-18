“심하게 부패한 상태”…美 유명 가수 차량 속 시신, 실종 소녀였다

이미지 확대 미국의 싱어송라이터 d4vd(본명 데이비드 앤서니 버크). 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국의 싱어송라이터 d4vd(본명 데이비드 앤서니 버크). 인스타그램 캡처

이미지 확대 미국의 싱어송라이터 d4vd(본명 데이비드 앤서니 버크). AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국의 싱어송라이터 d4vd(본명 데이비드 앤서니 버크). AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국의 유명 싱어송라이터 d4vd(본명 데이비드 앤서니 버크·20) 명의로 된 차 안에서 발견된 시신이 10대 소녀인 것으로 확인됐다.17일(현지시간) 미 ABC뉴스와 CBS뉴스 등 외신에 따르면 로스앤젤레스(LA) 카운티 검시관실은 지난주 할리우드 견인소 내 차량 트렁크에서 발견된 여성의 시신이 15세 소녀라고 밝혔다.이 소녀는 지난해 4월 5일 LA 동쪽 리버사이드 카운티의 레이크 엘지노어에서 마지막으로 목격된 뒤 실종 신고된 상태였다. 소녀의 사망 원인은 아직 밝혀지지 않았다.검시관실은 “시신은 차량 내부에서 심하게 부패한 상태로 발견됐다”며 “차량 내부에 오랜 시간 있었던 것으로 보인다”고 밝혔다.LA 경찰에 따르면 해당 차량은 시 당국이 거리에 방치된 차량을 견인해 보관하는 곳에 지난 5일부터 주차돼 있었다. 그러다 지난 8일 이 차에서 악취가 난다는 신고를 받고 경찰이 출동했고, 트렁크 안에서 시신이 발견됐다. 이후 외신은 해당 차량이 데이비드의 명의로 된 차라고 보도했다.데이비드는 소셜미디어에서 수백만명의 팔로워를 보유하고 있으며, 올해 데뷔 앨범을 발매하고 현재 북미와 유럽 투어 공연을 진행 중이다. 경찰은 시신 발견 당시 데이비드가 조사에 협조하고 있다고 밝힌 바 있다.데이비드 측이 아직 이 사건에 대한 입장을 내놓지 않은 가운데 17일 시애틀에서 열릴 예정이었던 데이비드의 공연은 취소된 것으로 전해졌다.