[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세 속 상승과 하락 교차

11일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 기록한 반면, 다른 종목은 하락세를 나타내며 다양한 움직임을 보였다.엔비디아(NVDA)는 0.08% 하락하며 보합세를 기록했다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.13% 상승하며 소폭의 상승세를 보였다. 애플(AAPL)은 1.43% 상승하며 가장 두드러진 상승폭을 기록했다.아마존닷컴은 0.17% 하락했다. 메타는 0.14% 하락세를 나타냈다. 브로드컴은 2.69% 하락하여 가장 큰 하락폭을 보였다. 알파벳 Class A는 0.50% 상승했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 테슬라로, 거래량은 102,581,673주에 거래대금은 371억 달러로, 약 51조 5,289억원에 달했다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 31.2%에 달한다. 이어 엔비디아의 거래대금은 266억 달러로, 약 36조 9,373억원이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 6.2%를 기록했다. 애플의 거래대금은 115억 달러로, 약 15조 9,263억원에 달하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 3.4%에 해당한다.