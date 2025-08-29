대만·미얀마·러시아 강진…“앞으로 8.0 지진 잦아진다” 섬뜩한 경고

이미지 확대 화산재 솟아오르는 캄차카반도 클류쳅스카야 화산 러시아 화산지진학 연구소가 제공한 사진에 4일(현지 시간) 러시아 캄차카반도 북부, 세계에서 가장 높은 활화산 중 하나인 클류쳅스카야 화산이 분화해 화산재를 내뿜고 있다. 이 화산이 분화하면서 화산재가 6km 높이까지 솟아오른 것으로 알려졌다. 2025.08.05. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 화산재 솟아오르는 캄차카반도 클류쳅스카야 화산 러시아 화산지진학 연구소가 제공한 사진에 4일(현지 시간) 러시아 캄차카반도 북부, 세계에서 가장 높은 활화산 중 하나인 클류쳅스카야 화산이 분화해 화산재를 내뿜고 있다. 이 화산이 분화하면서 화산재가 6km 높이까지 솟아오른 것으로 알려졌다. 2025.08.05. 뉴시스

이미지 확대 2025년 4월 2일 태국 방콕에서 발생한 지진으로 고층 건물 공사 현장이 붕괴한 뒤, 중장비가 현장을 정리하는 모습. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 2025년 4월 2일 태국 방콕에서 발생한 지진으로 고층 건물 공사 현장이 붕괴한 뒤, 중장비가 현장을 정리하는 모습. AP 뉴시스

대만 인근 해역에서 지난 27일 규모 6.0의 지진이 발생한 가운데, 전 세계가 본격적인 지진 활동기에 접어들었으며 앞으로 대규모 강진이 빈번하게 발생할 것이라는 섬뜩한 전망이 나왔다.28일 중국시보 등 대만 현지 언론에 따르면, 궈카이원 전 지진예측센터장은 전날 대만 동부 이란현 인근 해역에서 발생한 규모 6.0 지진을 분석하며 이같이 경고했다.궈 전 센터장은 최근 전 세계에서 발생한 일련의 강진들을 연결해 설명했다. 지난 3월 미얀마에서 규모 7.7의 강진이 발생한 데 이어, 7월에는 러시아 극동 캄차카반도에서 규모 8.8의 초강진이 강타했고 여진이 계속 이어지고 있다는 것이다.특히 대만의 경우 과거 평균적으로 규모 6.0 이상의 지진이 연간 2.5∼3차례 발생했지만, 최근 5년간의 기록을 분석한 결과 규모 6.0 이상 지진 발생 횟수가 이전보다 현저히 증가한 것으로 나타났다고 그는 지적했다.궈 전 센터장은 “이러한 상황을 종합하면 전 세계적으로 지진 활동기에 이미 진입한 것으로 판단된다”며 “앞으로 규모 8.0 이상의 강진이 빈번하게 발생할 가능성이 매우 크다”고 주의를 당부했다.이번 지진은 대만 중앙기상서(CWA)에 따르면 27일 오후 9시 11분 이란현 정부청사에서 동북쪽으로 22.1km 떨어진 근해에서 발생했다. 필리핀해판과 유라시아대륙판의 충돌이 원인으로, 향후 3일 이내에 규모 5∼5.5의 여진이 발생할 가능성이 있다고 기상서는 설명했다.당시 대만 북부 지역 건물들이 먼저 상하로 진동한 뒤 좌우로 심하게 흔들렸다고 현지 언론들이 전했다. 다행히 세계 최대 파운드리 기업 TSMC는 북부 신주과학단지 등 대만 내 공장들이 가동 중단 없이 정상 운영되고 있으며 큰 영향은 없다고 밝혔다.대만은 ‘불의 고리’로 불리는 환태평양 지진대에 위치해 지진이 빈번하게 발생한다. 1999년 9월 21일 중부 난터우 지역에서 발생한 규모 7.6 지진으로 2415명이 숨졌고, 지난해 4월에도 화롄현에서 규모 7.2 강진으로 18명이 사망하는 등 큰 피해를 입은 바 있다.전문가들의 이 같은 경고가 현실이 된다면, 환태평양 지역뿐만 아니라 전 세계가 지진 재해에 대한 보다 철저한 대비책 마련에 나서야 할 시점이 왔다는 해석이 나온다.