“K팝 스타 ‘목선’ 홀딱 반해” 해외서 ‘이것’ 열풍…“위험하다” 경고 나온 이유

K팝 스타들의 가늘고 매끈한 목선을 갖고 싶어하는 해외 여성들 사이에서 ‘승모근 보톡스’ 시술이 급속히 번지고 있다. 하지만 무자격자에게 시술받을 경우 근육 마비나 얼굴 비대칭 같은 치명적 부작용에 노출될 위험이 있다는 의료계 우려가 커지고 있다.영국 데일리메일의 16일(현지시간) 보도에 따르면, 인스타그램 팔로워 4만7000명을 보유한 한국의 콘텐츠 크리에이터 ‘유니’가 자신의 시술 과정을 공개하면서 해외에서 이 트렌드가 폭발적으로 퍼졌다.유니는 K팝 그룹 블랙핑크의 매끈한 목선에서 영감을 받았다고 밝혔다.목과 어깨 라인을 섬세하고 여성스럽게 만드는 이 시술은 ‘바비 보톡스’라 불리며 해외 여성들 사이에서 큰 화제가 되고 있다.목 아래쪽 승모근의 돌출 부위에 보톡스를 주입하면 근육이 이완되면서 크기가 감소한다. 이를 통해 목이 길어 보이고 인형처럼 우아한 목선을 만들 수 있다는 것이다.하지만 미용 산업 규제가 느슨한 국가들을 중심으로 시술 부작용에 대한 경고가 잇따르고 있다.런던 워터하우스 영 클리닉의 수석 성형외과의 파리샤 아차리야 박사는 “영국의 미용 산업 규제는 허술한 수준”이라며 “믿기 어렵겠지만 자격 없는 누구나 보툴리눔 독소(보톡스) 주사를 놓을 수 있는 상황”이라고 비판했다.그는 “의료 경험도 인체 해부학 지식도 전무한 미용사까지 시술하는 현실이 매우 우려스럽다”고 덧붙였다.상당한 양의 보톡스가 투입되는 이 시술의 특성상, 무자격자에게 받을 경우 근육 기능 저하나 얼굴 비대칭까지 나타날 위험이 크다는 설명이다.최악의 경우에는 근육이 완전히 마비되거나 영구 손상을 입을 가능성도 배제할 수 없다는 우려도 제기된다.