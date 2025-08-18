멜라니아, 푸틴에 편지… ‘우크라 아동 이송’ 지적

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사. 연합뉴스

●미러 정상회담서 트럼프가 전달도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사가 우크라이나 어린이의 러시아 강제 이송을 지적하는 ‘평화 기원 편지’를 남편을 통해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 전달했다. 로이터통신은 15일(현지시간) 트럼프 대통령이 이날 알래스카에서 열린 미러 정상회담에서 멜라니아 여사의 서한을 직접 푸틴 대통령에게 전달했다고 전했다.옛 유고슬라비아 연방에서 갈라져 나온 슬로베니아 출신인 멜라니아 여사는 이번 정상회담에 동행하지 않았다. 그러나 그는 편지에서 “모든 어린이는 어디에서 태어나든 똑같이 사랑과 가능성, 안전을 꿈꾼다”면서 “부모로서 우리의 의무는 다음 세대의 희망을 지키는 것”이라고 역설했다.●“아이들에게 웃음 돌려 달라” 호소이어 푸틴 대통령에게 지역, 정부, 이념에 상관없이 후손들이 순수한 삶을 살 수 있어야 한다는 데 당신도 동의할 것이라고 강조했다. 또 “아이들에게 웃음을 돌려달라”고도 호소했다.우크라이나는 러시아 침공 이후 아동 수만 명이 강제로 러시아 본토 또는 점령지로 끌려갔다고 주장했고, 이는 국제형사재판소(ICC)가 전범 혐의로 푸틴 대통령에게 체포영장을 발부한 주요 근거가 됐다.하지만 러시아는 아동 강제 이주에 대해 ‘전쟁 지역에서 취약한 어린이를 보호했을 뿐’이라는 입장이다.멜라니아 여사는 우크라이나에 강경했던 트럼프 대통령의 태도를 바꾼 주요 인물로 꼽힌다. 트럼프 대통령은 지난달 우크라이나 무기 지원을 발표하면서 “멜라니아가 러시아의 공습 사실을 지적했다”고 언급하기도 했다.