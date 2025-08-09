인기 여행지서 칵테일 한 잔, 다음날 ‘영구 실명’…“제발 ‘이 원칙’ 지키세요”

이미지 확대 인도네시아 발리에서 메탄올 중독으로 시력을 잃은 캐나다 여성 애슐리 킹의 사고 전(왼쪽) 모습과 소셜미디어(SNS)를 통해 여행객들에게 경각심을 당부하는 모습. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인도네시아 발리에서 메탄올 중독으로 시력을 잃은 캐나다 여성 애슐리 킹의 사고 전(왼쪽) 모습과 소셜미디어(SNS)를 통해 여행객들에게 경각심을 당부하는 모습. 인스타그램 캡처

이미지 확대 메탄올(왼쪽)과 에탄올. 위키미디어 커먼스 닫기 이미지 확대 보기 메탄올(왼쪽)과 에탄올. 위키미디어 커먼스

이미지 확대 칵테일 사진. 기사 내용과 직접적인 관련 없음. 픽사베이 닫기 이미지 확대 보기 칵테일 사진. 기사 내용과 직접적인 관련 없음. 픽사베이

이미지 확대 해외여행 시 메탄올 중독 예방을 위해 음주에 각별한 주의가 필요하다. 사진은 기사 내용과 직접적인 관련 없음. 언스플래시 닫기 이미지 확대 보기 해외여행 시 메탄올 중독 예방을 위해 음주에 각별한 주의가 필요하다. 사진은 기사 내용과 직접적인 관련 없음. 언스플래시

해외 여행지에서 짝퉁 술에 섞인 유독성 메탄올로 실명한 캐나다 여성이 자신의 경험을 공개해 경각심을 불러일으키고 있다. 최근에도 메탄올 중독으로 여행객들이 목숨을 잃는 사고가 계속 발생해 여행 안전에 빨간불이 켜졌다. 특히 동남아시아 지역에서 메탄올 중독 사건이 주로 일어나는 만큼 이 지역 여행객들의 각별한 주의가 요구된다.7일(현지시간) 뉴욕포스트 보도에 따르면, 캐나다 여성 애슐리 킹은 인도네시아 발리 여행 중 마신 보드카 칵테일로 시력을 잃은 자신의 경험을 소셜미디어(SNS)에 공개하며 여행객들의 주의를 촉구했다.대학 입학을 앞두고 2011년 배낭여행으로 발리를 찾은 킹은 한 고급 바에서 술을 마셨다. “그날 밤도 여느 때와 다를 바 없었다”고 그는 당시를 떠올렸다. 이튿날 숙취 증상은 있었지만 특별히 이상한 점을 발견하지는 못했다.이상 징후는 이틀 후 호주에 도착했을 때 나타나기 시작했다.“공항 세관 담당자와 이야기하는데 술에 취한 사람처럼 말이 제대로 나오지 않았다”고 킹은 설명했다.이후 뉴질랜드 호텔에 도착한 킹은 곧바로 잠자리에 들었다.다음 날 정오에 잠에서 깬 킹은 호텔 방이 깜깜하다고 생각했다.하지만 실제로는 그렇지 않았다.한낮의 방은 밝았다.문제는 그의 눈에 있었다.시력을 잃은 것이었다.동시에 호흡 곤란까지 찾아왔다.병원에서 혈액검사를 실시한 결과 메탄올이 나왔다.의료진이 그가 의식을 되찾은 것만으로도 기적이라고 했을 정도로 위중한 상태였다.메탄올은 무색의 가연성 액체다. 일반 술의 주성분인 에탄올과 냄새나 맛으로는 구별이 거의 불가능하다. 그러나 인체에는 극도로 해롭다.메탄올이 체내에 들어가면 포름알데히드와 개미산 같은 맹독성 물질로 변한다. 이 과정에서 혈액이 위험할 정도로 산성화된다.초기 증상은 평범한 숙취와 비슷하다.어지럼증, 메스꺼움, 구토, 판단력 저하, 졸음 등이 나타난다.하지만 술을 마신 뒤 12~24시간 내에 상황이 급속히 악화된다. 경우에 따라서는 72시간까지 증상이 나타나지 않기도 한다.일반적인 숙취는 시간이 지나면 사라지지만 메탄올 중독은 점점 더 심해진다. 심한 복통, 구토, 현기증, 호흡 곤란, 혼란, 두통, 시야 흐림 등이 나타난다.심각한 경우에는 실명, 경련, 혼수상태에 빠질 수도 있다.킹은 병원에서 치료를 받았다. 오렌지 주스에 섞은 보드카를 여러 잔 마셔야 했다. 메탄올을 몸 밖으로 배출하기 위해서였다.킹은 “내 인생에서 가장 황당한 술게임이었다”며 “술에 취할수록 숨을 더 잘 쉴 수 있었고 더 잘 볼 수 있었다”고 말했다.의료진은 혈액투석으로 혈중 노폐물을 걸러내고 스테로이드를 투여해 눈을 치료하려 했지만, 킹의 시력은 2% 정도만 회복됐다.그는 자신의 시야를 “눈이 내리는 것 같거나 TV 노이즈 화면 같다”고 표현했다.그러면서 “인생에서 이렇게 외로움을 느껴본 적이 없다”며 “얼마 전만 해도 앞날이 창창했는데 실명했다는 얘기를 듣게 될 줄 몰랐다”고 심경을 토로했다.메탄올은 원래 휘발유, 부동액, 페인트 희석제, 자동차 유리창 세정액 등 가정용·산업용 제품에 사용된다.하지만 개발도상국 등에서는 이익을 극대화하기 위해 가짜 술에 메탄올을 섞는 경우가 있다. 이렇게 만들어진 독성 술이 바, 호텔 등에 팔려 아무것도 모르는 손님들에게 제공된다는 것이다.국경없는의사회에 따르면 메탄올 중독은 전 세계적인 문제지만 아시아에서 발생률이 가장 높다. 인도네시아, 인도, 캄보디아, 베트남, 필리핀에서 관련 사고가 자주 발생한다.2019년 이후 4만명 이상이 메탄올에 중독됐으며 약 1만 4200명이 사망했다. 발병 시 사망률은 20~40%에 이른다.최근에도 사고가 잇따르고 있다. 지난해 12월 피지의 고급 리조트 바에서 메탄올에 오염된 술을 마신 관광객 7명이 병원에 입원했다.한 달 전에는 라오스에서 미국인 1명을 포함한 여행객 6명이 비슷한 사고로 목숨을 잃었다.지난달 미국 대사관이 요르단에서 현지 제조술과 관련된 메탄올 중독 사망 사건이 발생했다며 경보를 발령하기도 했다해외여행에서 메탄올 중독을 피하려면 몇 가지 원칙을 지켜야 한다.먼저 정식 주류 판매점, 바, 호텔, 정식 시장에서 판매하는 술만 마셔야 한다. 길거리 상인이나 비공식 판매처는 피해야 한다.술값이 지나치게 싸다면 의심해봐야 한다. 가짜 술은 보통 정품의 일부 가격에 팔린다. 모르는 사람이 주는 공짜 술도 받지 말아야 한다.바에서는 직접 술을 만드는 과정을 지켜봐야 한다. 냄새가 이상하거나 맛이 이상하면 즉시 마시는 것을 중단해야 한다. 집에서 만든 술이나 현지 증류주도 피하는 것이 좋다.확신이 서지 않을 때는 독한 술 대신 맥주, 사이다, 와인, 면세점 술 등 포장된 제품을 선택하는 것이 안전하다.병을 열기 전에는 라벨 품질이 떨어지거나 봉인이 훼손됐는지 등을 확인해야 한다. 모두 가짜 술의 흔적이다.무엇보다 술잔을 시야에서 놓치지 말아야 한다.해외여행 시에는 우리나라 외교부나 현지 영사관의 안전 정보를 미리 확인해두는 것이 좋다. 현지 언론 보도를 확인하고 응급 시 비상 연락처를 준비해두는 것도 필수다.킹은 “이런 사고는 일어나서는 안 된다. 하지만 계속 발생하고 있고, 그 위험성을 아는 사람이 적다”며 “그래서 내 경험을 알리고 있다”고 밝혔다.그는 또 학교와 공항에서 메탄올 중독 예방 교육을 확대하자는 온라인 서명운동도 벌이고 있다.