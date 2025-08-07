美 LAFC, ‘손흥민 영입’ 공식 발표…토트넘 “쏘니가 떠났다”

이미지 확대 미국프로축구(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)가 6일(현지시간) 손흥민의 영입을 공식 발표했다. LAFC 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국프로축구(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)가 6일(현지시간) 손흥민의 영입을 공식 발표했다. LAFC 홈페이지 캡처

미국프로축구(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)가 6일(현지시간) 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼와의 10년 동행을 마무리한 손흥민의 영입을 공식 발표했다.LAFC는 이날 홈페이지 첫 화면을 통해 “토트넘으로부터 손흥민을 영입했다”고 알렸다.LAFC는 손흥민이 ‘국제 선수 로스터’의 한 자리를 차지할 예정이라면서 “그가 P-1 비자 및 국제 이적 증명서(ITC)를 받는 대로 출전 자격을 얻게 될 것”이라고 했다.LAFC의 공동 구단주인 베넷 로즌솔은 “손흥민을 LAFC와 우리 도시로 데려오는 것은 몇 년 동안 우리의 꿈이었다”라며 “저와 제 파트너들은 손흥민이라는 ‘선수’와 손흥민이라는 ‘사람’에 대한 엄청난 존경심을 가지고 있다”고 밝혔다.토트넘도 이날 홈페이지에 “쏘니가 MLS의 LAFC로 떠났다”는 제목의 글을 띄워 손흥민의 이적을 확인했다.토트넘은 “33세의 손흥민은 10년 전인 2015년 8월 토트넘에 입단한 이후 구단 역사상 가장 위대한 선수 중 하나로 자리 잡았다”며 “454경기에서 173골을 넣으며 우리 역사상 역대 5번째로 높은 기록을 세웠다”고 손흥민을 치켜세웠다.이어 “그의 가장 큰 업적은 2025년 5월 (스페인) 빌바오에서 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 승리로 구단을 이끈 것”이라며 “그는 우리 역사상 주요 트로피를 들어 올린 주장 13명 중 하나가 됐다”고 덧붙였다.대니얼 레비 토트넘 회장은 손흥민에 대해 “릴리화이트 셔츠를 입은 역대 가장 위대한 선수 중 하나로, 지난 10년간 지켜보는 즐거움을 안겼다”며 “그는 재능 있는 축구선수일 뿐 아니라 구단과 전 세계 사람들에게 감동과 영감을 준 놀라운 사람”이라고 했다.그러면서 “손흥민은 이 구단에 너무나 많은 것을 줬고 우리는 영원히 감사할 것”이라며 “그의 앞날에 가장 큰 행운을 빌며 그는 언제나 우리의 사랑하는 토트넘 가족 구성원으로서 구단에서 환영받을 것”이라고 말했다.손흥민은 앞서 한국 시간으로 3일 서울월드컵경기장에서 열린 뉴캐슬과의 EPL 프리시즌 친선전을 끝으로 10년 동안 몸담았던 토트넘과 작별했다.손흥민은 LAFC를 통해 “세계에서 가장 상징적인 스포츠 도시 중 하나인 LA에서 큰 야망을 품은 클럽인 LAFC에 합류하게 돼 매우 자랑스럽다”며 “트로피를 들어 올리고 이 클럽과 도시, 팬들을 위해 모든 것을 주려고 이곳에 왔다. 하루빨리 시작하고 싶다”고 소감을 밝혔다.MLS는 전체 30개 팀이 15개 팀씩 동·서부 콘퍼런스로 나뉘어 정규리그를 진행한 뒤 포스트시즌을 치러 콘퍼런스 우승팀끼리 MLS컵을 두고 격돌한다.