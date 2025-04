‘트럼프발 관세폭탄’에 들고 일어난 펭귄들…美 조롱 밈 속출

닫기 이미지 확대 보기

최근 SNS에서 퍼지고 있는 밈. 트럼프 대통령이 입버릇처럼 말하는 ‘미국을 다시 위대하게’(Make America Great Again) 구호를 패러디한 ‘미국은 꺼지라고 해’(Make America Go Away) 모자를 쓴 펭귄 사진이 등장했다. 엑스 캡처