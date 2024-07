“트럼프, 총알 날아오는 순간 고개 돌려”…“신이 구했다”

“차트 보기 위해 제때 머리 돌려”

13일(현지시간) 펜실베이니아주 버틀러 카운티 유세장에서 피격당한 미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 미국 비밀경호국 요원들에게 둘러싸인 채 지지자들을 향해 주먹을 불끈 쥐어보이고 있다. 2024.7.13 AP 연합뉴스

13일(현지시간) 미국 공화당 대선 후보 도널드 트럼프 전 대통령이 펜실베이니아주 버틀러 카운티에서 유세하던 중 총격이 발생했다. 트럼프 전 대통령은 총격 직후 경호원들의 보호를 받으며 연단을 내려가다 지지자들을 향해 주먹을 들어 보였다. 엑스(X·옛 트위터) 캡처

권윤희 기자

13일(현지시간) 유세 도중 총격으로 총알이 오른쪽 귀 윗부분이 관통되는 부상을 입은 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 찰나의 순간 고개를 돌려 더 큰 화를 면했다는 목격담이 전해졌다.이날 오후 펜실베이니아주 버틀러에서 열린 유세에 참석했던 버네사 애셔는 “유세가 진행되는 동안 트럼프의 연단에서 6열 떨어진 곳에 있었다”며 트럼프 전 대통령이 청중이 마주한 스크린에 투사된 차트들 쪽으로 두 손으로 제스처를 하고 있었다고 당시 상황을 미 NBC 방송에 전했다.애셔는 트럼프 전 대통령이 “제때(right in the nick of time) 차트 중 하나를 보기 위해 머리를 돌렸다”면서 “그렇지 않았더라면 총알이 머리에 맞았을 것”이라고 했다.그는 “트럼프 대통령이 머리를 움직이지 않았다면 상태는 훨씬 더 나빠졌을 것”이라고 덧붙였다.트럼프 전 대통령이 총격 암살 미수 사건에서 기적적으로 목숨을 건진 뒤 지지자 사이에서는 잇따라 열광적 반응이 나왔다.트럼프 전 대통령의 콘크리트 지지층은 소셜미디어(SNS)에서 ‘트럼프를 위해 기도해달라(#PrayForTrump)’, ‘신이 승리한다(#GodWins)’라는 해시태그를 달았다.특히 공화당의 지지기반인 복음주의 개신교인들 사이에서는 “도널드 트럼프가 무사한 것에 대해 신을 찬양하라”, “신이 트럼프를 구했다”라는 반응이 잇따랐다.