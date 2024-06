첫 TV토론에서 폭망한 바이든 “염려알지만 승리할 것, 콜록!”

바이든 대통령, 11월 대선 경선 사퇴 요구 거부

이미지 확대 조 바이든(왼쪽) 미국 대통령과 질 바이든 여사가 29일(현지시간) 뉴욕 이스트햄프턴에서 열리는 모금 행사에 참여하기 위해 프란시스 가브레스키 공항에 내리고 있다. 햄프턴 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조 바이든(왼쪽) 미국 대통령과 질 바이든 여사가 29일(현지시간) 뉴욕 이스트햄프턴에서 열리는 모금 행사에 참여하기 위해 프란시스 가브레스키 공항에 내리고 있다. 햄프턴 AFP 연합뉴스

이미지 확대 조 바이든 미국 대통령이 28일 노스캐롤라이나 롤리에서 열린 선거 유세에서 포효하고 있다. 롤리 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조 바이든 미국 대통령이 28일 노스캐롤라이나 롤리에서 열린 선거 유세에서 포효하고 있다. 롤리 EPA 연합뉴스

이미지 확대 조 바이든(오른쪽) 미국 대통령이 27일 도널드 트럼프 전 대통령과 11월 대선을 앞두고 첫 텔레비젼 토론을 벌이고 있다. 애틀란타 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조 바이든(오른쪽) 미국 대통령이 27일 도널드 트럼프 전 대통령과 11월 대선을 앞두고 첫 텔레비젼 토론을 벌이고 있다. 애틀란타 AP 연합뉴스

윤창수 전문기자

첫 TV 토론회 이후 조 바이든(81) 미국 대통령이 민주당 대선 후보에서 사퇴해야 한다는 내외부 여론이 거세지는 가운데 당사자는 선거 승리를 다짐했다. 바이든 대통령은 토론 이후 민주당 기부자들의 패배 불안감을 해소하기 위해 애썼다.그는 토론 이후 28일 노스캐롤라이나에서 열린 행사에서 “예전만큼 말을 매끄럽게 하거나 토론을 잘하진 못하지만, 난 진실을 말하는 방법을 알고 있다”며 “이(대통령직) 일을 하는 방법과 완수하는 방법을 알고 있다”고 주먹을 쥐어 보이며 목소리를 높였다.하지만 발언 도중 TV 토론의 큰 장애물이었던 인후염 여파인지 기침을 했다.이어 29일(현지시간) 뉴욕주 이스트 햄프턴에서 열린 모금 행사에는 바이든 대통령뿐 아니라 버락 오바마, 빌 클린턴 전 대통령 등 민주당 출신 대통령 3인방이 모두 등장해 ‘나이 및 토론 리스크’ 해소를 위해 총공세를 펼쳤다.바이든 대통령은 햄프턴에 이어 필 머피 뉴저지 주지사의 자택에서 열린 행사에서도 “토론에 대한 우려를 이해한다”면서 “트럼프는 ‘진짜 위협’이고 우리는 선거에서 승리할 것”이라고 장담했다.하지만 민주당의 햄프턴 모금 행사장에는 ‘미국을 위해 물러나 주세요(Please drop out for U.S.)’, ‘다음은 감사합니다(Thank you next)’, ‘우리는 당신을 사랑하지만 이제 시간이 되었습니다(We love you but it’s time)’라고 쓴 피켓 행렬이 이어졌다.바이든에 대한 후보 사퇴 요구는 민주당뿐 아니라 공화당에서도 제기됐다.정치전문매체 더힐에 따르면 톰 틸리스 공화당 상원의원은 “내각이 수정헌법 제25조를 발동해 바이든 대통령 해임에 나서야 한다”는 내용의 편지를 공화당 상원의원들에게 보냈다.수정헌법 제25조에 따르면 부통령과 내각 구성원 과반수는 투표를 통해 대통령 직무를 부통령에게 넘길 수 있다.여론조사에서도 후보 교체 여론이 높게 나타났다. 이날 온라인 매체 미 악시오스에 따르면 유권자 2068명 대상 모닝컨설트 여론조사에서 응답자 59%가 민주당 대선 후보가 교체되어야 한다고 답했다.토론을 시청한 응답자 중 57%는 트럼프가 바이든보다 더 나은 성적을 거뒀다고 답했으며, 78%는 바이든이 너무 늙었다고 지적했다.특히 2016년 대선에서 민주당 후보였던 힐러리 클린턴을 지지했던 대표적 진보 언론 뉴욕타임스(NYT)는 “조국에 봉사하려면 바이든은 사퇴해야 한다”는 사설을 내보내며 그의 재선 도전이 ‘무모한 도박’이라고 주장했다.NYT는 바이든이 4년 전과 다르다며 “대선 경쟁을 계속할 수 없다는 점을 인정하는 것이 트럼프의 악의적 왜곡으로부터 국가의 영혼을 보호할 기회”라고 제안했다.하지만 선거 캠프 역시 사퇴는 전혀 고려하지 않고 있다고 밝혔다. 아니타 던 백악관 수석보좌관은 이날 MSNBC와의 인터뷰에서 “토론 직후 우린 ‘좋아, 다음엔 뭘 하지?’”라고 했다며 내부적으로도 사퇴 논의는 전혀 없다고 말했다.게다가 소액 기부가 기록적으로 늘었다며, 텔레비전 토론 이후 28~29일 양일간 270만 달러(약 37억원)를 모금했다고 덧붙였다.