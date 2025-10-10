[씨줄날줄] 한글 교육의 두 얼굴

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

어제는 579돌 한글날이었다. 한류 드라마와 K팝의 유행으로 한글의 위상이 나날이 높아지고 있다. 한글은 패션과 디자인 분야로도 진출해 세계적 명품의 서체로 쓰인다. 인도네시아, 네팔 등 동남아에서는 한글을 시위 현수막이나 피켓에 사용하는 사례가 늘고 있다. 정부의 소셜미디어(SNS) 검열을 피해 젊은 세대가 자국어 문장을 한글로 표기하는 온라인 시위 도구로도 자리잡았다.한국어 학습 열기가 뜨거워지면서 한국어능력시험(TOPIK) 응시자도 매년 증가하고 있다. 2022년 36만명에서 지난해 49만명으로 늘었으며 올해는 9월까지 약 55만명이 지원했다. 인터넷 기반 시험(IBT) 시행 국가는 올해 13개국에서 내년에는 네팔, 라오스, 바레인, 인도가 추가돼 총 17개국으로 늘어난다. 1997년 시작돼 올해 5월 100회를 맞은 이 시험은 재외동포, 외국인의 한국어 능력을 객관적으로 측정·평가하기 위한 것이다.지난해 서울대 대학원 국문학과 재학생 115명 중 69명(60%)이 외국인인 것으로 밝혀졌다. 미국, 중국, 튀르키예, 인도네시아 등 18개국 출신이다. 다른 대학들의 국문학과 대학원에서도 한류와 한국어 교육 수요 증가로 외국인 학생 비율은 꾸준히 늘어날 것으로 전망된다.한국어의 비중이 커지면서 그늘도 부각된다. 외국인에게 한국어를 가르치는 교원 10명 중 8명이 비정규직이다. 시민단체 직장갑질119 한국어교원지부가 한글날을 맞아 한국어 교원 610명을 대상으로 온라인 설문조사를 진행한 결과 응답자의 75.8%는 기간제 계약직 또는 도급·파견 용역자로 비정규직이었다. 응답자 절반 이상이 월평균 200만원에 못 미치는 급여를 받았다.한글의 영향력을 확대하려면 한글을 가르치는 교원들의 처우를 개선해야 한다. 여기에 한류에 빠져 한글을 배우거나 아예 한국어를 전공하고 국내 대학원 국문학과까지 진학하는 외국인들을 위한 지원책도 나와야 한다.