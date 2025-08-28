[씨줄날줄] 필리조선소와 한국전쟁

방금 들어온 뉴스

[씨줄날줄] 필리조선소와 한국전쟁

서동철 기자
서동철 기자
입력 2025-08-28 01:00
수정 2025-08-28 03:27
미국의 USS프린스턴 항공모함은 제2차 세계대전이 한창인 1943년 취역했다. 프린스턴함은 길버트제도와 마셜제도의 일본군 기지를 타격하고 마리아나해전에서도 혁혁한 전공을 세웠다. 하지만 태평양전쟁 최대 공방전으로 기록된 1944년 필리핀 레이테만 해전에서 일본군 급강하 폭격기의 폭탄 한 발에 희생됐다.

이때 프린스턴함의 예비함장 존 호스킨스 대령은 구조됐지만 한쪽 다리를 잃었다. USS프린스턴이라는 이름을 물려받는 새로운 항모는 1945년 11월 취역한다. 전쟁영웅으로 떠오른 호스킨스 대령은 진수식에서 함장에 임명됐다. 호스킨스와 프린스턴함의 이야기는 1954년 할리우드에서 ‘영원한 바다’(The Eternal Sea)라는 영화로도 만들어진다.

새로운 프린스턴함이 건조된 곳이 바로 한화필리조선소 전신인 필라델피아해군조선소다. 프린스턴함은 한국전쟁 당시 제7함대 항모전단의 일원으로 북한군과 중공군에 대한 공격 임무를 수행했다. 같은 조선소에서 만든 USS밸리포지와 USS앤티텀 항공모함, USS뉴저지와 USS위스콘신 전함도 한국전쟁에 참전했다. 뉴저지함은 1·4후퇴 당시 원산·흥남 앞바다에서 피란민을 위해 지원사격을 했다.

필라델피아조선소에서 처음 건조된 군함은 1815년 프랭클린함이었다. 1837년엔 당시 세계 최대 범선 전함 USS펜실베이니아를 진수시켰다. 마지막으로 건조된 군함이 1970년 취역한 상륙지휘함 USS블루리지다. 제7함대 기함으로 여전히 현역인 블루리지함은 일본 요코스카 기지에서 유사시 한반도로 즉각 건너올 것이다.

‘미국 조선업을 다시 위대하게’(MASGA) 프로젝트로 한미 정상회담을 성공적으로 이끈 이재명 대통령이 어제 한화필리조선소를 방문했다. 이 대통령은 “2차 대전을 승리로 이끈 50여척 군함이 이곳에서 탄생했고 한국전쟁의 포화에 고통받던 대한민국 국민을 구해 냈다”고 했다. 역사를 돌아보면 실제로 한국과 미국 조선업은 피로 맺어진 인연이 있다.
서동철 논설위원
2025-08-28 31면

