[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세 우위…플루토스·썸에이지·라이온켐텍 상한가

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22일 오후 12시 35분 현재 코스닥 거래상위 종목들은 장중 활발한 손바뀜 속에 전반적으로 강세 흐름을 보이고 있다. 거래량 상위 20개 종목 가운데 다수가 상승세를 나타냈고, 일부 종목은 상한가에 직행하며 투자심리를 끌어올렸다.거래량 1위는 국일제지(078130)로 8256만 6915주가 거래됐고, 주가는 521원으로 전일 대비 10.85% 상승했다. 오가닉티코스메틱(900300)은 4133만 7676주가 거래되며 146원, 5.80% 상승했고, 아주IB투자(027360)는 3304만 6583주의 거래량과 함께 1만 4340원으로 18.32% 급등했다. 중앙첨단소재(051980)는 3177만 2233주가 거래되며 2180원으로 2.11% 올랐고, 씨아이에스(222080)는 2293만 9103주가 오가며 1만 6720원으로 2.51% 상승했다.상승률 상위 종목으로는 라이온켐텍(171120)이 30.00% 오른 2925원으로 상한가를 기록했고, 플루토스(019570)는 29.80% 오른 527원, 썸에이지(208640)는 29.76% 오른 218원으로 각각 가격제한폭까지 치솟았다. 애머릿지(900100)는 23.23% 오른 626원, 한빛레이저(452190)는 20.48% 오른 7530원, 아주IB투자는 18.32% 상승하며 강한 탄력을 보였다. 리튬포어스(073570)와 동일스틸럭스(023790)도 각각 16.67%, 17.63% 오르며 급등세를 나타냈다.거래대금 기준으로는 아주IB투자가 4729억 8200만원으로 가장 많았고, 씨아이에스가 3903억 2500만원, 대한광통신(010170)이 2531억 6600만원으로 뒤를 이었다. 시가총액 상위 거래종목 가운데서는 대한광통신이 2조 4567억원, 아주IB투자가 1조 7372억원, 씨아이에스가 1조 3005억원 수준을 기록해 상대적으로 큰 몸집 종목에도 매매가 집중됐다.반면 일부 종목은 약세를 보였다. 벨로크(424760)는 8.02% 내린 2180원, SGA솔루션즈(184230)는 6.76% 하락한 1089원에 거래됐다. 드림시큐리티(203650)는 3810원으로 0.26% 오르는 데 그치며 보합권 흐름을 나타냈다.이날 코스닥 거래상위 종목군은 저가주와 중소형 개별주를 중심으로 순환매가 빠르게 전개되는 모습이다. 특히 상한가 종목이 다수 등장하고 두 자릿수 상승률 종목이 속출하면서 단기 수급이 강하게 유입되는 양상이다. 다만 일부 종목은 실적지표상 적자를 기록하고 있어 장중 변동성 확대에는 유의할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]