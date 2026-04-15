[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 강세…대한전선·대우건설 급등, 광전자는 상한가

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15일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장에서는 거래 상위 종목 다수가 상승세를 보이며 장중 매수세가 집중되고 있다. 특히 전선, 건설, 반도체 대형주를 중심으로 거래가 활발한 모습이다.거래량 상위권에서는 신성이엔지(011930)가 9303만여 주로 가장 활발한 거래를 기록했고, 대우건설(047040)이 6953만여 주, 대원전선(006340)이 4933만여 주, 대한전선(001440)이 3184만여 주로 뒤를 이었다. 신성이엔지는 3965원으로 6.02% 상승했고, 대우건설은 2만 8550원으로 21.49% 급등했다. 대원전선은 6700원으로 21.60%, 대한전선은 4만 1050원으로 27.68% 치솟아 전선주 전반의 강세가 두드러졌다.거래대금 기준으로는 삼성전자(005930)가 274만 5998백만 원으로 가장 많았다. 삼성전자는 21만 4500원으로 3.87% 상승했다. 이어 대우건설이 191만 6760백만 원, 대한전선이 123만 335백만 원을 기록해 주가 상승과 함께 자금 유입이 확대됐다. 시가총액 상위 대형주 가운데서는 두산에너빌리티(034020)가 10만 4700원으로 5.02%, LG디스플레이(034220)가 1만 3530원으로 5.13%, GS건설(006360)이 4만 550원으로 8.28% 오르며 비교적 견조한 흐름을 보였다.개별 종목 가운데 광전자(017900)는 1만 7780원으로 상한가를 기록했다. 매도 호가가 0으로 표시될 정도로 매도 물량이 잠긴 모습이다. 블루산업개발(006740)도 9.54% 상승했고, 퍼스텍(010820)과 한온시스템(018880), 흥아해운(003280), 대한해운(005880) 등도 나란히 오름세를 나타냈다.반면 하락 종목도 적지 않았다. 남선알미늄(008350)은 2770원으로 10.06% 떨어졌고, 조일알미늄(018470)은 7.23%, 한국ANKOR유전(152550)은 5.53%, KEC(092220)는 5.01% 하락했다. 주성코퍼레이션(109070)과 대영포장(014160) 역시 각각 1.30%, 3.37% 내렸다.장중 코스피 거래 상위 종목군은 상승 종목 수가 우세한 가운데, 전선·건설 관련 종목의 탄력이 가장 두드러졌다. 다만 일부 알루미늄 및 중소형 종목에서는 차익 실현성 매물이 출회되며 종목별 차별화가 이어지는 양상이다.