[서울데이터랩]‘계양전기우’ 29.91% 상한가…실시간 상승률 1위

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[서울데이터랩]‘계양전기우’ 29.91% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-04-01 09:19
수정 2026-04-01 09:29
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1일 오전 9시 10분 계양전기우(012205)가 등락률 29.91%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 계양전기우는 개장 직후 5분간 22만 3919주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 1600원 오른 6950원이다.

한편 계양전기우의 PER은 -5.35로, 이익을 실현하지 못하고 있는 상태를 나타내고 있다.

이어 상승률 2위 인스코비(006490)는 현재가 335원으로 주가가 29.84% 폭등하고 있다. 상승률 3위 계양전기(012200)는 현재 7180원으로 29.84% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 대우건설(047040)은 12.99% 급등하며 1만 7570원에 거래되고 있다. 상승률 5위 LG이노텍(011070)은 12.61%의 상승세를 타고 33만 500원에 거래되고 있다.

6위 대덕전자(353200)는 현재가 8만 5700원으로 11.73% 상승 중이다. 7위 광전자(017900)는 현재가 3040원으로 11.15% 상승 중이다. 8위 코오롱인더(120110)는 현재가 8만 800원으로 10.68% 상승 중이다. 9위 사조씨푸드(014710)는 현재가 7330원으로 10.56% 상승 중이다. 10위 SK오션플랜트(100090)는 현재가 2만 9600원으로 10.24% 상승 중이다.



이 밖에도 GS건설(006360) 9.96%, 한미글로벌(053690) 9.48%, DL이앤씨(375500) 9.28%, 현대건설(000720) 9.22%, 티엠씨(217590) 9.12%, HD건설기계(267270) 8.07%, 현대건설우(000725) 8.04%, 애경케미칼(161000) 7.86%, DL이앤씨2우(전환)(37550L) 7.53%, 대림바스(005750) 7.47% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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