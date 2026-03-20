[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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오늘(3월 20일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 18.48%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 200,500원으로 전 거래일 대비 보합세를 보이고 있다. 거래량은 1,827,444주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 0.39%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 펄어비스(263750)는 3.37% 하락하며 시작하고 있다. 검색비율 4위 SK이터닉스(475150)는 개장 초반부터 17.50%의 급등세를 보이고 있다. 검색비율 5위 현대차(005380)는 0.19% 상승하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 -0.56%로 하락세를 보이고 있다. 7위 한화솔루션(009830)은 8.74%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 SK오션플랜트(100090)는 21.95%의 폭등세를 보이고 있다. 9위 한화시스템(272210)은 1.28% 하락하며 약세를 보이고 있다. 10위 에코프로(086520)는 상승률 0.33%로 주가가 소폭 상승하고 있다.이 밖에도 대우건설(047040) ▲5.07%, 미래에셋증권(006800) ▲2.40%, 삼성SDI(006400) ▼0.50%, 우리기술(032820) ▼0.86%, 삼성전기(009150) ▲0.10%, 한미반도체(042700) ▲0.49%, 현대건설(000720) ▲0.71%, NAVER(035420) ▲0.68%, 한화오션(042660) ▼0.54%, LIG넥스원(079550) ▼1.57% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]