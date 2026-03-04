코스피 12% 폭락 ‘증시 최악의 날’…‘5000피’ 턱걸이했다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

코스피 12% 폭락 ‘증시 최악의 날’…‘5000피’ 턱걸이했다

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-03-04 15:31
수정 2026-03-04 16:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

이란 공습 후 2거래일간 18% 급락

이미지 확대
이란 사태 여파로 급락 마감한 코스피
이란 사태 여파로 급락 마감한 코스피 이란전쟁 여파로 코스피·코스닥에 서킷브레이커가 발동하는 등 증시가 급락한 4일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 종가가 나오고 있다. 2026.3.4 뉴스1


이란 전쟁이 장기화할 우려에 코스피가 4일 12% 폭락했다. 역대 최대 낙폭을 경신하며 ‘5000피’에 간신히 턱걸이했다.

코스피는 이날 전 거래일 대비 698.37포인트(12.06%) 하락한 5093.54에 거래를 마쳤다.

지수는 전 거래일 대비 199.32포인트(3.44%) 내린 5592.59로 출발해 낙폭을 키우며 오전에는 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 발동됐다. 이어 오후에는 20분 동안 거래를 중단하는 서킷브레이커가 발동됐다.

서킷브레이커 발동 당시 469.75포인트(8.11%) 하락한 5322.16을 나타냈는데, 거래 재개 후 낙폭을 키워 12%대까지 떨어졌다.

앞서 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 첫 거래일인 전날 7.24% 하락하며 사흘만에 6000선을 내준 코스피는 이날 증시 개장 이래 역대 최대 폭으로 급락했다. 직전 역대 1위는 미국 9·11 테러 직후인 2001년 9월 12일 기록한 12.02%다.

코스피는 2거래일 동안 18.42% 폭락하며 지난달 6일(5089.14) 이후의 상승분을 모두 반납했다.

삼성전자는 전 거래일 대비 11.74% 급락한 17만 2200원에 거래를 마치며 ‘17만전자’ 붕괴를 눈앞에 뒀다. 삼성전자는 전 거래일 대비 5.59% 하락 출발해 장 초반 한때 상승 전환했으나 이후 큰 폭으로 하락했다.

SK하이닉스는 9.58% 하락한 84만 9000원에 거래를 마치며 ‘90만닉스’ 선마저 무너졌다.

코스닥 지수는 159.26포인트(14.00%) 하락한 978.44에 마감하며 ‘1000스닥’을 내줬다. 코스닥도 이날 매도 사이드카에 이어 서킷브레이크까지 발동됐으며, 거래가 재개된 뒤 역대 최대 낙폭을 기록했다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 코스피 급락의 주요 원인은 무엇인가요?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로