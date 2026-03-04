[속보] ‘중동 분쟁 여파’ 5500선 내준 코스피…매도 사이드카 발동

닫기 이미지 확대 보기

하락세로 출발한 코스피

미국과 이란 간의 무력 충돌로 경제시장 불안감이 지속되고 있는 4일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 나오고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 238.98포인트(4.13%) 하락한 5552.93, 코스닥은 전 거래일보다 32.87포인트(2.89%) 하락한 1104.83에 거래를 시작했다. 원·달러 환율은 12.40원 오른 1478.50원에 거래되고 있다. 2026.3.4 뉴스1