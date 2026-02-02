[서울데이터랩]SK스퀘어, 10.18% 하락하며 가장 큰 폭의 하락 기록

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 하락세를 보이고 있다.2일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 154,100원으로 전 거래일 대비 3.99% 하락하고 있다. 시가총액은 912조 2162억원이며 외국인비율은 51.74%이다. SK하이닉스(000660)는 852,000원으로 6.27% 하락하며 거래량은 377만 3063주에 달한다.현대차(005380)는 3.30% 하락했으며, 삼성전자우(005935)는 4.34% 하락했다. LG에너지솔루션(373220)은 3.02% 하락하며, 삼성바이오로직스(207940)는 1.55% 하락하고 있다. SK스퀘어(402340)는 10.18% 하락하여 가장 큰 폭의 하락을 기록 중이다. 한화에어로스페이스(012450)는 3.85% 하락 중이다. 기아(000270)는 1.41% 하락했고, HD현대중공업(329180)은 3.30% 하락을 나타내고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 두산에너빌리티(034020) ▼3.31%, KB금융(105560) ▼1.55%, 삼성물산(028260) ▼3.15%, 셀트리온(068270) ▼2.62%, NAVER(035420) ▼2.36%, 한화오션(042660) ▼1.81%, 신한지주(055550) ▼2.14%, 현대모비스(012330) ▼2.56%, 한국전력(015760) ▼2.23%, 삼성생명(032830) ▼4.35% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들이 대체로 하락세를 보이는 가운데, SK스퀘어의 하락폭이 두드러진다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]