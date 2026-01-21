[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

20일(현지시간) 미국 주요 증시는 전반적으로 하락세를 보였다. 다우존스와 나스닥 종합, S＆P 500 지수 모두 눈에 띄는 하락세를 기록했다. 다우존스는 870.74포인트(-1.76%) 내렸고, 나스닥 종합은 561.07포인트(-2.39%) 하락했으며, S＆P 500 역시 143.15포인트(-2.06%) 내림세를 나타냈다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 48,488.59로 마감했으며, 하루 거래량은 666,582천주를 기록했다. 시작가는 49,005.01로, 최고가는 동일한 수치를 유지했으나, 최저가는 48,428.13으로 나타났다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소에서 22,954.32로 거래를 마쳤으며, 하루 거래량은 1,757,053천주에 달했다. 시작가는 23,142.69에서 출발했으며, 최고가는 23,236.05, 최저가는 22,916.83으로 기록됐다. S＆P 500은 뉴욕 거래소에서 6,796.86로 마감했으며 하루 거래량은 3,835,866천주였다. 시작가는 6,865.24였고, 최고가는 6,871.17, 최저가는 6,789.05로 집계됐다.다우운송 지수는 386.66포인트(-2.12%) 하락하며 17,858.76을 기록했다. 나스닥 100 지수는 541.70포인트(-2.12%) 내린 24,987.57에 마감했다. 필라델피아 반도체 지수는 133.22포인트(-1.68%) 하락해 7,794.19로 마쳤다.한편, VIX 지수는 20.76으로 1.92포인트(10.19%) 상승했다. 이는 VIX 지수가 20을 넘어서며 시장의 변동성이 높아졌음을 의미한다.