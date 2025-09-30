[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 오성첨단소재 거래대금 1,616억원 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.30일 한국거래소에 따르면, 오성첨단소재(052420)가 8,300만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 2,015원으로, 거래대금은 161,646백만원을 기록하며 시가총액의 약 8.80%에 해당하는 활발한 자금 흐름을 보이고 있다. PER 9.55, ROE 5.24로 긍정적인 재무 지표를 나타내고 있다. 화일약품(061250)은 18,543,596주 거래량으로 2위를 차지하며, 1,318원의 주가와 23,497백만원의 거래대금을 기록하고 있다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 2.06%로, 투자자들의 주목을 받고 있다.우리바이오(082850)는 현재 2,460원에 거래되고 있으며, 17,989,469주의 거래량을 기록 중이다. 상승률은 +8.37%에 달한다. 우리로(046970)는 1,324원으로 3.76% 상승하며 15,886,721주가 거래되고 있다. 라닉스(317120)는 3,350원에 거래되며 14.53% 상승한 가운데 15,710,251주의 거래량을 보이고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 싸이버원(356890) ▲0.90%, 대진첨단소재(393970) ▲2.43%, KS인더스트리(101000) ▲9.42%, 소프트캠프(258790) ▼3.33%, 애머릿지(900100) ▲29.92%, 뉴로핏(380550) ▲2.49%, LB세미콘(061970) ▲10.72%, 다날(064260) ▼0.49%, 로킷헬스케어(376900) ▲11.30%, 한라캐스트(125490) ▼8.25% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 포톤(208710)과 대호특수강(021040)이 있다. 포톤은 3,455원으로 19.76% 급등하며, 거래량 8,401,585주와 거래대금 27,445백만원을 기록하고 있다. 대호특수강은 16.53% 상승하며 거래량 8,209,765주와 거래대금 14,269백만원을 기록, 시가총액 대비 거래대금 비율이 3.74%에 이른다. 반면, 한라캐스트는 8.25% 하락하며 거래량 4,883,538주와 거래대금 40,602백만원을 기록 중이다.시장은 전반적인 상승세를 보이며 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 특히, 오성첨단소재와 화일약품은 거래대금이 시가총액의 2%를 넘어서며 투자 심리가 강하게 작용하고 있음을 보여준다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]