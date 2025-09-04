이재명 정부 증시 거래대금 석 달 새 36% 급감

세제개편안 발표 뒤 활기 떨어져

개인·외국인 자금 동반 이탈 영향

이재명 대통령 취임 3개월이 지난 가운데, 국내 증시 거래대금이 정권 출범 초보다 40% 가까이 급감한 것으로 나타났다. 시장 기대에 미치지 못한 세제개편안 발표 직후 코스피가 박스권에 갇히면서 시장의 활기가 떨어지고 있다는 분석이다.3일 한국거래소에 따르면 새 정부 출범 3개월째인 지난달 4일부터 이날까지 코스피 일평균 거래대금은 9조 9023억원으로 집계됐다. ‘허니문 랠리’(정권 초 증시 상승)가 한창이던 출범 첫달(6월 4일~7월 3일) 일평균 거래대금 15조 5062억원보다 36.1%나 줄었다. 두달째(7월 4일~8월 1일)의 일평균 거래대금(12조 7837억원)에 비해서도 22.5% 감소했다. 같은 기간 일본의 닛케이지수 일평균 거래대금은 3조 3375억엔(약 31조원)에서 3조 6082억엔(약 34조원)으로 8% 이상 늘었다.거래대금이 줄었다는 것은 국내 증시에 대한 투자자들의 관심이 줄고 대체 투자처로 이동하고 있다는 것울 보여준다. 실제로 지난달 개인투자자들은 코스피 시장에서 2조원 가량을 순매도한 반면 미국 주식은 8763억원어치를 사들였다. 외국인 자금도 이탈했다. 외국인들은 새 정권 출범 첫 한달 동안 코스피 시장에서 3조 589억원을, 두달째에는 5조 1299억원을 사들이며 순매수 규모를 늘렸지만 석달째인 지난달엔 3909억원을 순매도했다. 코스피가 주춤했던 8월 미국의 S&P500과 일본의 닛케이지수는 수차례 신고가를 경신하며 각각 1.9%와 4.0% 상승했다. ﻿