토스증권, 트론 ‘공개매수 오안내’…투자자 피해 보상한다

방금 들어온 뉴스

이승연 기자
입력 2025-08-25 17:42
수정 2025-08-25 17:55
토스증권 CI
토스증권 CI


토스증권이 미국 나스닥 상장사 트론(TRON) 관련 잘못된 안내로 투자자 피해가 발생하자, 피해 접수 시 보상에 나서겠다고 밝혔다.

25일 금융권에 따르면 토스증권은 지난 21일 자사 홈페이지를 통해 “트론에 공개매수 권리가 발생했다”며 1주당 12.36달러(추정치)에 매수할 수 있다고 공지했다. 이는 당시 주가의 두 배에 달하는 가격으로, 투자자 매수세가 몰렸다.

그러나 다음날 토스증권은 “공개매수가 아니라 매수청구 절차였다”고 정정했다. 이어 25일에는 매수청구 권리가 발생한 종목은 트론이 아니라 같은 티커를 사용하는 기업인수목적회사(SPAC) 코너 그로스 애퀴지션이었다고 다시 바로잡았다.

이 같은 잦은 정정에 투자자 혼란이 커졌다. 일부 투자자들은 “잘못된 안내 때문에 매수를 결정했다”며 강하게 반발하고 있다.

토스증권 관계자는 “잘못된 안내로 피해가 발생한 고객들에 대한 보상 접수를 진행 중”이라며 “보상 규모와 방식은 접수된 내용에 따라 개별 안내될 예정”이라고 말했다.
이승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
