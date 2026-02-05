KT엠모바일, 키즈 요금 1000원↓

2026-02-05 B3면

KT엠모바일은 개학 시즌을 맞아 키즈·시니어 요금제 혜택을 강화하고, 가계 통신비 부담 완화를 위한 가족 단위 고객 맞춤형 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.이달부터 키즈 요금제 4종(키즈 안심 2GB+, 4GB+, 8GB+, 10GB+)의 요금을 월 5900원에서 1만 1900원까지로 각각 1000원씩 인하해 매겨, 경쟁사 대비 가격 경쟁력을 갖췄다고 업체는 설명했다. 이어 이번 달 내내 키즈·시니어 요금제에 가입하는 가족 단위 고객에게 최대 25만원 상당의 혜택을 제공하는 ‘우리 가족 통신비, 엠모바일에서 한 번에!’ 이벤트를 진행한다.