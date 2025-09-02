에버랜드에 ‘케데헌’ 뜬다… 체험형 테마존 26일 오픈

방금 들어온 뉴스

에버랜드에 '케데헌' 뜬다… 체험형 테마존 26일 오픈

이범수 기자
이범수 기자
입력 2025-09-02 00:07
수정 2025-09-02 00:07
삼성물산 리조트부문은 오는 26일 에버랜드에 넷플릭스 애니메이션 부문 역대 1위를 기록 중인 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 테마존을 오픈한다고 1일 밝혔다.

테마존에서는 헌트릭스, 사자 보이즈, K분식 등 작품 속 인기 캐릭터와 세계관을 체험할 수 있다. 캐릭터별 스토리를 활용한 미션형 게임, 인터랙티브 포토존, 분장 체험과 한정판 굿즈 등 다양한 체험형 콘텐츠도 운영된다. 에버랜드 관계자는 “(에버랜드가) 우리나라를 비롯해 많은 해외 관광객들에게 한국 문화를 알리는 K콘텐츠의 성지가 되길 기대한다”고 밝혔다.

이범수 기자
2025-09-02 18면
