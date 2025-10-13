우리금융, 다함께 페스타 개최… 연 7% 적금 특판

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

우리금융, 다함께 페스타 개최… 연 7% 적금 특판

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2025-10-13 00:10
수정 2025-10-13 00:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
우리금융지주가 동양·ABL생명 인수 후 처음으로 그룹 공동 고객 사은 행사 ‘우리금융 다함께 페스타’(우다페)를 연다고 12일 밝혔다. 행사는 13일부터 우리WON뱅킹 애플리케이션(앱)에서 진행되고, 오픈 알림 신청 9일 만에 20만명이 몰렸다.

우리금융 은행·보험·증권 등 전 계열사가 참여해 32종의 특판 상품과 이벤트를 선보인다. 우리은행은 기본금리 4%에 우대금리 3%포인트를 더한 최고 연 7% ‘우리금융 다함께 적금’을, 우리금융저축은행은 7개월 만기 최고 연 7% ‘TOK7적금’을 내놨다. 앱에 접속해서 간단히 참여할 수 있는 고객 이벤트도 운영한다. 클릭만으로 최대 1만 5000 네이버페이포인트를 받을 수 있고, 클릭 1회당 1000원이 적립돼 총 3억원이 소상공인연합회에 기부된다. 우리투자증권·동양생명·ABL생명은 주식 증정과 미니보험 등 맞춤형 이벤트를, 우리카드와 우리WON모바일은 청구할인과 포인트 제공 혜택을 각각 운영한다.

김예슬 기자
2025-10-13 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로