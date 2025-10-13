우리금융, 다함께 페스타 개최… 연 7% 적금 특판

2025-10-13 20면

우리금융지주가 동양·ABL생명 인수 후 처음으로 그룹 공동 고객 사은 행사 ‘우리금융 다함께 페스타’(우다페)를 연다고 12일 밝혔다. 행사는 13일부터 우리WON뱅킹 애플리케이션(앱)에서 진행되고, 오픈 알림 신청 9일 만에 20만명이 몰렸다.우리금융 은행·보험·증권 등 전 계열사가 참여해 32종의 특판 상품과 이벤트를 선보인다. 우리은행은 기본금리 4%에 우대금리 3%포인트를 더한 최고 연 7% ‘우리금융 다함께 적금’을, 우리금융저축은행은 7개월 만기 최고 연 7% ‘TOK7적금’을 내놨다. 앱에 접속해서 간단히 참여할 수 있는 고객 이벤트도 운영한다. 클릭만으로 최대 1만 5000 네이버페이포인트를 받을 수 있고, 클릭 1회당 1000원이 적립돼 총 3억원이 소상공인연합회에 기부된다. 우리투자증권·동양생명·ABL생명은 주식 증정과 미니보험 등 맞춤형 이벤트를, 우리카드와 우리WON모바일은 청구할인과 포인트 제공 혜택을 각각 운영한다.