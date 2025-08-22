은행 상반기 당기순익 15조 육박… 빅4 직원 보수, 삼성전자 또 넘어

방금 들어온 뉴스

은행 상반기 당기순익 15조 육박… 빅4 직원 보수, 삼성전자 또 넘어

이승연 기자
이승연 기자
입력 2025-08-22 00:51
수정 2025-08-22 00:51
4대 은행 순이익 전체의 54% 차지
1인 평균 보수 6350만원 역대 최대

올해 상반기 국내 은행이 15조원에 가까운 당기순이익을 냈다.

금융감독원이 21일 발표한 ‘2025년 상반기 국내은행 영업실적’에 따르면 올해 상반기 국내 은행의 당기순이익은 14조 9000억원으로 작년 동기(14조 6000억원) 대비 18.4뉴 증가했다. 시중은행을 비롯해 지방은행, 인터넷은행, 특수은행 등 국내 20개 은행 순이익을 모두 더한 결과다.

시중은행 순이익은 지난해 상반기 6조 7000억원에서 올해 상반기 8조 4000억원으로 26.0% 늘었다. 인터넷은행(13.7%)과 특수은행(12.7%) 순이익 10%대 증가, 지방은행 실적은 오히려 역성장한 것과 대조된다.

특히 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행의 ﻿상반기 당기순이익은 8조 967억원으로 집계됐다. 전년 동기(6조 9838억원) 대비 15.9% 늘어난 규모다. 같은 기간 금융감독원이 집계한 국내 은행 전체 순이익(14조 9000억원)의 54%를 4대 은행이 차지하며 실적 성장을 주도했다.

은행별로는 KB국민은행 순이익이 2조 1876억원을 기록하며 전년 대비 45.3% 증가, 가장 높은 성장률을 보였다. ﻿단순 실적 규모로는 신한은행이 상반기 2조 2668억원으로 업계 1위를 유지했다. 하나은행은 2조 851억원으로 두 자릿수 성장세를 이어 갔다.

직원 보수도 덩달아 늘었다. 올해 상반기 4대 은행 직원 1인당 평균 보수는 6350만원으로 역대 최대치를 기록했다. 삼성전자 직원 상반기 평균(6000만원)보다 연간으로는 350만원가량 더 많다. 은행별로는 하나은행이 6800만원으로 가장 높았고 KB국민·신한·우리은행은 나란히 6200만원 수준이었다. 4대 시중은행의 상반기 보수가 삼성전자를 넘어선 것은 2018년부터다.
이승연 기자
2025-08-22 14면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
