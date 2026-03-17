달리기 본능 깨워 볼까… 더현대 ‘EQL 퍼포먼스 클럽’ 개점

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달리기 본능 깨워 볼까… 더현대 ‘EQL 퍼포먼스 클럽’ 개점

입력 2026-03-17 23:54
수정 2026-03-17 23:54
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달리기 본능 깨워 볼까… 더현대 ‘EQL 퍼포먼스 클럽’ 개점
달리기 본능 깨워 볼까… 더현대 ‘EQL 퍼포먼스 클럽’ 개점 현대백화점그룹 패션 계열사 한섬은 서울 영등포구 ‘더현대 서울’ 4층 러닝(달리기) 특화 공간 ‘더현대 러닝 클럽’에 스포츠 브랜드 전문 매장 ‘EQL 퍼포먼스 클럽’을 개점했다고 17일 밝혔다. 사진은 이 매장에서 직원들이 상품을 선보이고 있는 모습.
현대백화점 제공


현대백화점그룹 패션 계열사 한섬은 서울 영등포구 ‘더현대 서울’ 4층 러닝(달리기) 특화 공간 ‘더현대 러닝 클럽’에 스포츠 브랜드 전문 매장 ‘EQL 퍼포먼스 클럽’을 개점했다고 17일 밝혔다. 사진은 이 매장에서 직원들이 상품을 선보이고 있는 모습.

현대백화점 제공

2026-03-18 B4면
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