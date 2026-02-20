닫기 이미지 확대 보기

이마트 생리대 50% 할인 판매

서울 용산구 이마트 용산점 직원이 19일 매장 내 판매대에 진열된 생리대 제품을 정리하고 있다. 이마트는 이날부터 생리대 50여종을 대상으로 한 묶음당 5000원에 판매하는 균일가 행사를 시작했다. 행사 제품 80% 이상의 기존 가격이 1만원을 넘어 평균 할인율은 50%를 웃돈다.

뉴스1