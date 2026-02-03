1월 ‘탈팡’ 110만명… 한 달 만에 10배 급증

쿠팡 ‘마케팅 쿠폰’ 비판에 역효과

2026-02-04 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대규모 개인정보 유출 사태의 여파로 지난달 쿠팡 앱 이용자 수가 110만명 가까이 감소한 것으로 집계됐다.리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일은 지난 1월 쿠팡의 월간 활성 이용자 수(MAU)가 3318만 863명으로, 한 달 전보다 3.2%(109만 9901명) 줄었다고 3일 밝혔다. 지난해 11월 말 역대급 개인정보 유출 소식이 알려진 후 지난해 12월에 쿠팡의 전월대비 MAU 감소율은 0.3%였지만, 한 달 만에 이른바 ‘탈팡’ 행렬이 10배 가까이 급증한 것이다.특히 쿠팡이 개인정보 유출 사고 보상으로 지난달 15일에 피해 대상인 3300만명 고객 전원에게 1인당 최대 5만원의 구매이용권을 지급했으나, 외려 ‘마케팅 쿠폰’이란 비판이 나오면서 소비자를 붙잡기에는 역부족이었다는 해석이 나온다.이에 네이버플러스스토어는 반사이익을 얻은 모습이다. 지난해 12월 이용자 수는 644만 3758명으로 6위였지만, 지난달에는 10% 증가한 709만 662명을 기록하면서 G마켓을 제치고 5위에 올랐다. 쿠팡에 이어 종합몰 앱 2~4위인 중국계 쇼핑몰 알리익스프레스(-1.3%), 테무(-0.3%)도 이용자 수가 감소했다. 3위는 11번가였다.