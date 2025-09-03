백종원, 100억 사재 출연… 가맹점주 상생 위해 쓴다

이미지 확대 백종원 더본코리아 대표이사.

백종원 더본코리아 대표이사가 가맹점주와의 상생을 위해 100억원의 사재를 출연했다.2일 금융감독원 전자공시에 따르면 백 대표는 개인 보유 주식 92만 337주를 담보로 담보대출 20억원, 한도대출 100억원 등 총 120억원 규모의 대출 약정을 체결했다. 더본코리아 측은 “주식담보 대출 120억원 중 100억원은 백 대표의 사재 출연 자금”이라며 “지난 6월 30일 발족한 상생위원회 운영과 안건 실행 비용 등에 사용할 예정”이라고 설명했다.더본코리아 상생위원회는 가맹점 대표와 본사 임원, 외부위원 등 3자 구도를 통해 상생 구조를 제도화한다며 만든 협의체다. 백 대표는 상생위원회 구성을 앞두고 “한 분의 점주도 두고 가지 않겠다”며 사재 출연을 약속한 바 있다.최근 백 대표와 더본코리아를 둘러싼 논란이 잇따르면서 소속 브랜드의 가맹점주들은 어려움을 호소하고 있다. 더본코리아 법인과 관계자 등은 국내산 원료로 식품을 만들어야 하는 충남 예산군 농업진흥구역 내에서 외국산 원료로 된장을 만들어 판매한 혐의 등으로 지난달 28일 불구속 송치됐다. 더본코리아의 지난 2분기 매출(742억원)은 전년 동기 대비 34.5% 감소했고 225억원의 적자를 기록했다. 300억원 규모의 상생지원금 집행에 따른 비용 증가가 실적 부진의 원인으로 꼽혔다.