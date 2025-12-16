신한카드, ‘디스카운트 플랜’ 2종 출시… 3300만 빅데이터로 설계

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

신한카드가 3300만 고객의 소비 데이터를 분석해 일상 속 할인 혜택을 극대화한 ‘신한카드 디스카운트 플랜(Discount Plan)’ 2종을 출시했다고 16일 밝혔다.이번 상품은 고객의 일간, 월간, 연간 소비 일정에 맞춘 ‘라이프 사이클’형 설계가 특징이다. 먼저 매일 이용하는 식음료(F&B) 업종에서는 시간대별 10% 할인을 제공한다. 직장인들이 자주 찾는 오전 7시~오후 3시에는 음식점과 카페, 퇴근 이후인 오후 6시~10시에는 편의점과 배달앱 이용 시 혜택을 받을 수 있다.매달 고정적으로 지불하는 공과금과 구독료 부담도 덜어준다. 아파트 관리비, 도시가스, 통신요금 등은 10%, 넷플릭스·유튜브 프리미엄 등 디지털 구독과 쿠팡·네이버 멤버십은 20%의 높은 할인율이 적용된다. 매월 1일 첫 거래 시 할인율을 2배로 높여주는 ‘플랜 데이’ 서비스도 실속을 더했다.더 강력한 혜택을 원하는 고객을 위한 ‘디스카운트 플랜 플러스’도 함께 선보였다. 기본 혜택에 프리미엄 아울렛, 피트니스 영역 할인이 추가되며 연 1회 마트 3만원 캐시백 혜택이 주어진다. 전월 실적에 따라 월 최대 10만원까지 할인이 가능해 고정 지출이 많은 가구에 유리하다.연회비는 일반형 1만 5000원, 플러스형 5만원이다. 일반형의 경우 전월 실적에 따라 월 최대 6만원까지 통합 할인을 받을 수 있다.신한카드 관계자는 “고객이 일일이 혜택을 찾아다니지 않아도 소비 주기 내에서 자연스럽게 할인을 누릴 수 있도록 기획했다”며 “향후 출시 기념 이벤트를 통해 고객 접점을 더욱 넓혀갈 것”이라고 전했다.