KT·카카오 ‘실전형’ AI 독자 노선[경제 브리핑]

2026-01-06 20면

카카오는 5일 신규 인공지능(AI) 모델 ‘카나나-v-4b-하이브리드’의 성능을 공개했다고 밝혔다. 해당 모델은 가벼운 일상 대화부터 논리적 사고가 필요한 복잡한 문제 해결까지 하나의 모델로 처리할 수 있다.사람처럼 정보를 종합하고 계산하며 스스로 검산하는 자기 점검 과정을 거치는 것이 특징이다. 같은 날 KT는 자체 개발한 AI 모델 ‘믿:음 K’가 글로벌 AI 모델 성능을 종합 평가하는 플랫폼 ‘아티피셜 애널리시스’의 인텔리전스 지수(AAII)에서 국내 중소형 모델 중 1위를 차지했다고 밝혔다.