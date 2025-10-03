카톡 후폭풍에 놀랐나… 인스타그램 개편 ‘조심조심’

인스타그램, 첫 화면에 ‘릴스’ 배치

“이용자가 언제든 되돌릴 수 있어”

대규모 개편 이후 이용자 반발에 결국 ‘롤백’(이전으로 복구)을 결정한 카카오톡 사태를 지켜본 정보기술(IT)업계가 몸을 낮추며 소극적 행보에 나서는 분위기다. 이례적인 롤백 결정에 업계 긴장도도 높아졌다는 분석이다.인스타그램은 2일 앱에 접속했을 때 보이는 첫 화면에 숏폼 동영상 서비스인 ‘릴스’가 먼저 뜨도록 개편하는 작업을 시범 운영한다고 밝혔다. 현재 인스타그램 모바일 앱을 켜면 친구 관계인 이용자의 게시물이 먼저 뜨는데, 이용자가 앱 알림을 통해 테스트 버전 적용에 동의할 경우 첫 화면부터 릴스가 뜨게 된다.최대 3분 내외의 짧은 동영상을 촬영·편집해 공유하는 서비스인 ‘릴스’는 지난해 기준 전 세계 인스타그램 이용 시간의 절반을 차지할 만큼 인기 있는 서비스다. 이용자들이 인스타그램 메인 화면에서부터 릴스를 손쉽게 즐기고 공유할 수 있게 하겠다는 게 이번 개편의 취지다.릴스 중심 체계를 선택하면 기존 메인 화면에서 보였던 친구 게시물은 새롭게 도입되는 ‘팔로잉’ 탭에서 확인할 수 있다. 팔로잉 탭은 ‘모두’, ‘친구’, ‘최근’ 등 세 가지 하위 탭으로 구성돼 팔로우하는 모든 계정의 게시물, 맞팔로우한 계정의 게시물, 또 팔로우한 계정의 최신 게시글 등을 각각 따로 확인할 수 있다.다만 인스타그램은 이러한 릴스 중심의 앱 체계 개편을 이용자가 언제든지 선택할 수 있다고 강조했다. 적용 이후에도 설정 메뉴에서 기존의 설정으로 되돌릴 수 있다는 것이 인스타그램의 설명이다. 최근 카카오톡 개편 사태에서 이용자의 선택권을 아예 배제한 채 일방적인 개편을 추진했다는 비판을 의식한 것으로 보인다.인스타그램 관계자는 “이번 테스트는 이용자들이 많이 사용하는 기능 중 하나인 릴스를 더욱 간편하게 이용할 수 있도록 마련됐다”며 “이용자들의 불편을 최소화하기 위해 새로운 홈 화면 적용을 직접 선택할 수 있도록 했다”고 강조했다. 국내 IT업계 관계자는 “카카오톡의 롤백 결정이 이례적이었던 만큼 업계에서도 논란을 더 키우지 않고 상황을 지켜보는 분위기”라고 설명했다.