‘166만명 개인정보 유출’ GS리테일 128억 과징금

신원 미상의 해커는 2024년부터 지난해까지 사전에 확보한 다수의 아이디와 비밀번호를 무차별적으로 대입해 로그인을 시도하는 ‘크리덴셜 스터핑’ 방식을 활용해 GS SHOP 회원 158만 1025명, GS25 회원 7만 9128명의 이름과 성별, 생년월일, 연락처, 주소, 이메일 등 개인정보를 빼냈다. GS리테일은 같은 인터넷프로토콜(IP) 주소에서 단시간에 대규모 로그인 시도가 발생해도 이를 탐지·차단하는 대책을 마련하지 않았다. 로그인 시도·실패가 급증했는데도 징후를 인지하지 못해 유출이 장기간 이어졌다. GS25의 개인정보 유출을 인지하고도 GS SHOP에서 같은 공격이 발생한 사실을 한 달여 뒤에야 파악했다.
2026-09-01 B4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 GS리테일 개인정보 유출 사건의 해킹 방식은?