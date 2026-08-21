어썸엔터테인먼트 ‘지식인사이드’, 김정관 산업통상부 장관 정책 인터뷰 공개

세줄 요약 어썸엔터테인먼트의 지식인사이드가 김정관 산업통상부 장관이 출연한 정책 인터뷰를 공개했다. 한미 통상·투자 협력, 에너지 수급 안정, 반도체와 피지컬 AI, AI 데이터센터 구축 등 주요 현안을 폭넓게 다뤘다. 김정관 산업통상부 장관 정책 인터뷰 공개

한미 통상·에너지·반도체·AI 현안 집중

지식인사이드, 공공기관 협업 확대 방침

이미지 확대 사진: (좌)김정관 산업통상부 장관, (우) KBS 아나운서 출신 한석준 MC 닫기 이미지 확대 보기 사진: (좌)김정관 산업통상부 장관, (우) KBS 아나운서 출신 한석준 MC

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유튜브 지식 콘텐츠 채널 ‘지식인사이드’를 운영하는 어썸엔터테인먼트가 김정관 산업통상부 장관이 출연한 정책 인터뷰 영상을 공개했다고 21일 밝혔다.이번 인터뷰는 각 분야 주요 인사와 전문가를 초청해 대담을 나누는 ‘지식인초대석’ 코너의 일환으로 기획됐다. 김정관 장관이 출연해 국내 산업과 통상, 자원 분야의 핵심 정책 추진 배경과 향후 계획을 상세히 설명했다.대담에서는 최근 진행된 한미 간 통상·투자 협력 현안을 포함해 에너지 수급 안정화 대책, 반도체 및 피지컬 AI(인공지능), AI 데이터센터 구축 등 주요 전략 프로젝트가 심도 있게 다뤄졌다.아울러 지역 균형성장을 위한 산업 거점 육성과 제조업의 AI 전환 등 국내 산업 경쟁력 강화를 위한 정책도 주요 주제로 포함됐다. 김 장관은 정책 추진 배경과 산업 현장에 미칠 영향 등을 설명했다.진행은 KBS 아나운서 출신 방송인 한석준이 맡아, 시청자의 눈높이에 맞춰 주요 현안별 질의응답을 이어 가는 형식으로 제작됐다. 해당 영상은 지난 7일 촬영을 마친 뒤 12일 지식인사이드 채널을 통해 정식 공개됐다.최근 구독자 400만 명을 넘어선 지식인사이드는 경제·산업·과학·인문학 등 폭넓은 분야의 지식 콘텐츠를 제공해 왔으며, 이번 장관 대담을 시작으로 공공기관 및 정책 당국과의 콘텐츠 협업을 지속해서 확대할 방침이다.어썸엔터테인먼트 관계자는 “구독자 400만 명 돌파 시점에 산업·통상 정책을 다루는 인터뷰를 공개했다”며 “앞으로도 전문가와 기관 등 다양한 주체와 협력해 대중이 주요 현안을 이해하는 데 도움이 되는 콘텐츠를 제작하겠다”고 말했다.