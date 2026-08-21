코스닥 시총 1위 ‘알테오젠’ 대전에 제조시설 구축…민선 9기 첫 유치

2028년 완공 목표 원료와 완제 의약품 생산

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세줄 요약 코스닥 시총 1위 알테오젠이 대전 둔곡지구에 원료·완제의약품 제조시설을 신축한다. 대전시는 2532억원 투자와 135개 신규 일자리 창출을 위한 협약을 맺었고, 민선 9기 첫 기업 유치 성과를 거뒀다. 시는 행정·재정 지원에 나선다. 알테오젠, 대전 둔곡지구 제조시설 신축 발표

2532억원 투자·135명 고용 창출 협약 체결

민선 9기 첫 기업 유치, 바이오 거점 구상

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코스닥 시가총액 1위 기업인 알테오젠이 대전 둔곡지구에 제조시설을 신축한다.대전시는 21일 바이오기업 알테오젠과 2532억원 규모의 투자와 135개 신규 일자리 창출을 위한 업무협약을 체결했다. 민선 9기 첫 기업 투자 유치다.협약에 따라 알테오젠은 2028년까지 유성구 둔곡지구 1만 6000여㎡ 부지에 2만 6400여㎡ 규모의 원료와 완제의약품 제조시설을 지을 예정이다. 시는 차질 없는 사업 추진을 위해 행정·재정적 지원에 나서는 등 지역경제 활성화에 협력하기로 했다.2008년 대전에서 설립한 알테오젠은 유성구 전민동에 본사를 두고 있다. 기존 바이오의약품보다 성능을 개선한 차세대 바이오베터 등을 연구·개발하는 코스닥 상장 기업이다. 시와 알테오젠은 협력을 강화해 글로벌 바이오 생산 기반의 전초기지를 대전에 구축한다는 구상이다.허태정 대전시장은 “시의 인공지능 기반 미래 성장 전략과 연계해 바이오산업을 적극 육성할 계획”이라며 “알테오젠의 대전 투자가 성공적으로 열매를 맺을 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다. 전태연 알테오젠 사장은 “대전이 글로벌 바이오 생산 거점으로 성장할 수 있도록 지속적인 투자와 기술 혁신, 일자리 창출에 노력하겠다”고 말했다.