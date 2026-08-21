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종근당-美 키오라, 망막질환 신약 라이선스 계약

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-08-21 14:44
수정 2026-08-21 14:44
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희귀 유전성 망막색소변성증 치료제
종근당, 국내 안과 적응증 개발·허가·상업화 담당

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김영주(왼쪽) 종근당 대표와 브라이언 M. 스트렘 키오라 파마슈티컬스 대표이사 겸 최고경영자가 종근당 충정로 본사에서 망막색소변성증 치료 신약후보물질 ‘KIO-301’ 개발·상업화를 위한 라이선스 계약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 종근당 제공
김영주(왼쪽) 종근당 대표와 브라이언 M. 스트렘 키오라 파마슈티컬스 대표이사 겸 최고경영자가 종근당 충정로 본사에서 망막색소변성증 치료 신약후보물질 ‘KIO-301’ 개발·상업화를 위한 라이선스 계약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 종근당 제공


종근당은 미국 안과질환 전문 제약사 키오라 파마슈티컬스와 망막질환 신약 후보물질 ‘KIO-301’의 국내 안과 적응증 개발 및 상업화를 위한 라이선스 계약을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 계약에 따라 종근당은 KIO-301의 국내 안과 적응증에 대한 개발과 허가, 상업화를 담당한다. 키오라는 향후 개발 및 허가 단계에 따른 마일스톤과 국내 판매에 따른 로열티를 받는다.

KIO-301은 시력 저하 및 소실을 유발하는 희귀 유전성 망막질환인 망막색소변성증을 우선 적응증으로 개발 중인 저분자 신약 후보물질이다. 망막색소변성증은 빛을 감지하는 광수용체가 점차 퇴행하면서 시야가 좁아지고 시력이 저하되는 질환으로 국내 환자는 1만명 이상으로 추정된다.

KIO-301은 광수용체가 퇴행한 이후에도 남아 있는 망막신경절세포에 광감지 기능을 부여하도록 설계됐다. 특정 유전자 변이와 관계없이 작용하도록 개발되고 있어 향후 맥락막위축증, 스타가르트병 등 다른 유전성 망막질환으로 적응증을 확대할 가능성도 있다.

김영주 종근당 대표이사는 “KIO-301은 특정 유전자 변이에 제한되지 않는 새로운 기전의 신약 후보물질”이라며 “종근당이 축적해 온 안과 분야의 전문성과 임상·허가 역량을 바탕으로 키오라 및 글로벌 파트너들과 긴밀히 협력해 국내 개발을 추진하겠다”고 말했다.



브라이언 스트렘 키오라 대표이사 겸 최고경영자(CEO)는 “이번 계약으로 KIO-301의 개발 및 상업화 네트워크가 미국, 유럽, 일본, 중국에 이어 한국까지 확대됐다”며 “종근당과 협력해 KIO-301의 글로벌 임상 3상을 효율적으로 추진하고 새로운 치료 가능성을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
김현이 기자
세줄 요약
  • 종근당, 키오라와 KIO-301 국내 계약 체결
  • 국내 개발·허가·상업화 종근당이 담당
  • 망막색소변성증 우선, 적응증 확대 가능성
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