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고물가에도 스마트폰·자동차는 샀다

김신우 기자
입력 2026-08-03 18:01
수정 2026-08-03 18:19
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K컬처 인기로 역직구 39% 늘어

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3일 국가데이터처에 따르면 지난 6월 온라인쇼핑 거래액은 24조6067억원으로 전년 동월보다 10.7% 증가했다. 모바일쇼핑 거래액은 18조9270억원으로 전년 동월보다 9.8% 증가했다. 뉴시스
3일 국가데이터처에 따르면 지난 6월 온라인쇼핑 거래액은 24조6067억원으로 전년 동월보다 10.7% 증가했다. 모바일쇼핑 거래액은 18조9270억원으로 전년 동월보다 9.8% 증가했다. 뉴시스


고물가 속에서도 스마트폰과 자동차 등 내구재 소비가 늘면서 지난 6월 온라인쇼핑 거래액이 6월 기준 역대 최대를 기록했다. K뷰티와 아이돌 굿즈 등 K컬처 인기에 힘입어 올해 2분기 해외 역직구 거래도 38% 넘게 늘었다.

국가데이터처가 3일 발표한 ‘2026년 6월 온라인쇼핑동향’에 따르면 지난 6월 온라인쇼핑 거래액은 24조 6067억원으로 전년 동월보다 2조 3846억원(10.7%) 늘었다. 이 중 모바일쇼핑 거래액은 18조 9270억원으로 1조 6878억원(9.8%) 증가했다.

상품별로는 통신기기 거래액이 144.4% 급증했고 자동차·자동차용품(56.8%), 가전·전자(11.9%)도 크게 늘었다. 거래액은 음식 서비스가 3조 6109억원으로 가장 많았고 음·식료품(3조 3539억원), 여행·교통서비스(2조 7710억원)가 뒤를 이었다.

데이터처 관계자는 “6월 말 종료된 개별소비세 인하와 테슬라 등 수입 전기차 수요 증가, 삼성전자의 온누리상품권 환급 행사 등이 영향을 미친 것으로 보인다”고 설명했다.

올해 2분기 온라인 해외 직접 판매액(역직구)은 1조 2032억원으로 지난해 같은 기간보다 3356억원(38.7%) 늘었다. 2분기 기준으로 2021년 이후 가장 많았으며, 전년 동기 대비 증가세도 13분기째 이어졌다.



상품별 거래액은 화장품(7458억원), 의류·패션 관련 상품(994억원), 음반·비디오·악기(826억원) 순이었다. 화장품은 지난해보다 2344억원(45.9%) 늘며 전체 증가를 이끌었고 의류·패션(14.8%)과 음·식료품(24.8%)도 증가했다.
세종 김신우 기자
세줄 요약
  • 고물가 속 내구재 소비 확대, 온라인쇼핑 최대치
  • 통신기기·자동차용품 급증, 모바일쇼핑도 증가
  • K뷰티·굿즈 인기, 해외 역직구 38.7% 성장
2026-08-04 B4면
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